  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa

Muratpasa, Turquía
de
$422,625
;
50
Dejar una solicitud
ID: 27776
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya

Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aquellos que quieren invertir y permanecer por mucho tiempo.

Los apartamentos en venta en Antalya están cerca de servicios diarios como mercados, centros comerciales, hospitales, bancos, a 50 m de la parada de tranvía, a 2,8 km de los centros comerciales Ikea y Agora, a 4,4 km de los centros comerciales Mall of Antalya y Deepo, a 5,5 km de la playa de Mermerli, a 5.8 km de Mark Antalya y del centro de la ciudad, a 8 km del aeropuerto internacional de Antalya, a 11 km de las playas de Konyaaltı y Lara y a 13 km de la terminal de autobuses de Antalya.

Con un terreno de 65.000 m² y una superficie de construcción de 390.000 m², el proyecto Luviya cuenta con 730 apartamentos, 104 residencias de marca, un centro comercial con 175 tiendas, 21 tiendas de calle, 35 oficinas, 1 restaurante, ascensores, aparcamiento interior y exterior, estaciones de carga eléctrica, sauna, conserje, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad, gimnasio, parque infantil, zonas verdes bien distribuidas, piscinas cubiertas y al aire libre.

Los apartamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios de techos altos del proyecto tienen electrodomésticos de cocina incorporados, aire acondicionado de tipo techo, caldera de gas natural, panales, guardarropa, puerta de acero, iluminación puntual y LED, interfono.


AYT-04507

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Transporte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$247,715
Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey
Fatih, Turquía
de
$194,491
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
Complejo residencial HEART OF BOMONTY
Sisli, Turquía
de
$456
Complejo residencial Kartal Coastal Homes
Kartal, Turquía
de
$239,589
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
de
$422,625
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Barrio residencial Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$154,821
Se encuentra en una excelente ubicación, rodeado de hoteles, tiendas y áreas verdes y a pocos pasos de las playas, ¿por qué comprar esta propiedad? - Excelente ubicación cerca de la playa y las tiendas - Edificio de alta calidad de la conocida empresa constructora - Gran inversión y alto pot…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$131,673
Complejo residencial con infraestructura desarrollada, a sólo un kilómetro del mar.Hay 40 pisos en la casa, de los cuales: 30 pisos con 1 dormitorio, 10 duplexs con 2 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Otras instalaciones: cancha de baloncesto, gazebos, hammam, sauna, sala de rec…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turquía
de
$158,180
El proyecto consta de 11 edificios con 1.437 apartamentos duplex con 1-5 dormitorios.Características:piscinagimnasiosaunaBaño turcosala de vaporparque infantilparque acuáticosenderos para caminarcancha de baloncestopista de tenisZonas recreativasgrandes zonas verdesAparcamiento interior y ex…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones