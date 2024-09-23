  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya

Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya

Muratpasa, Turquía
de
$223,673
;
25
Dejar una solicitud
ID: 27736
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa

Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles animadas. La región, que también prefieren los inversores inmobiliarios, ofrece una vida cómoda tanto en verano como en invierno.

Los pisos en venta en Alanya Antalya están a 270 m de la playa, a 350 m del mercado, farmacia, centro de salud, instalaciones escolares, a 13 km del centro de Alanya y a 25 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Construido en un 976 metros cuadrados, el proyecto consta de 28 apartamentos en un solo bloque. El complejo cuenta con una piscina cubierta y al aire libre, sauna, gimnasio, sala de entretenimiento, zona de barbacoa.

En el proyecto donde se prioriza la comodidad; Hay características tales como encimeras de granito en la cocina, pinturas de pared limpiables, ventanas de PVC, el calor y el sistema de aislamiento acústico de pared, armarios de cocina MDF.


AYT-04524

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Residence with picturesque views close to the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$167,133
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas a la montaña y piscina en Antalya Konyaaltı
Konyaalti, Turquía
de
$291,953
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquía
de
$151,666
Complejo residencial Residence with swimming pools, a spa and a parking, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$337,921
Edificio de apartamentos Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Turquía
de
$69,819
Está viendo
Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Muratpasa, Turquía
de
$223,673
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$373,065
La vivienda, que tiene una superficie de construcción de 14.085 m2, consta de 4 bloques. Con su ubicación y características de proyecto de uso mixto; Se ha diseñado para hacer el mejor uso de las condiciones geográficas y climáticas. Debido a su ubicación, Kepez es capaz de dar una nueva dir…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, lounge areas and kids' playgrounds, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,19M
El moderno complejo residencial consta de 7 edificios de baja altura.Características:zonas de senderismosalonespista de teniscancha de baloncestoparque infantilterrazasPiscinas interiores y exterioressaunabaños de vaporMasajesgimnasioAparcamiento interiorInstalaciones y equipos en la casa Ca…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Complejo residencial Apartments near the historical center of Istanbul.
Fatih, Turquía
de
$329,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo está situado cerca del centro histórico de Estambul, con una vista única del Cuerno de Oro, tiene grandes bloques y áreas sociales, un diseño moderno que se adapta orgánicamente a la silueta icónica de la ciudad.El proyecto tiene una superficie total de 31.536 m2, de los cuales 1…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones