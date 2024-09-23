Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya

Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa

Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles animadas. La región, que también prefieren los inversores inmobiliarios, ofrece una vida cómoda tanto en verano como en invierno.

Los pisos en venta en Alanya Antalya están a 270 m de la playa, a 350 m del mercado, farmacia, centro de salud, instalaciones escolares, a 13 km del centro de Alanya y a 25 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Construido en un 976 metros cuadrados, el proyecto consta de 28 apartamentos en un solo bloque. El complejo cuenta con una piscina cubierta y al aire libre, sauna, gimnasio, sala de entretenimiento, zona de barbacoa.

En el proyecto donde se prioriza la comodidad; Hay características tales como encimeras de granito en la cocina, pinturas de pared limpiables, ventanas de PVC, el calor y el sistema de aislamiento acústico de pared, armarios de cocina MDF.

AYT-04524