  Turquía
  Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya

Piso en edificio nuevo Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya

Muratpasa, Turquía
de
$123,609
;
25
ID: 27734
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa

Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles animadas. La región, que también prefieren los inversores inmobiliarios, ofrece una vida cómoda tanto en verano como en invierno.

Los pisos en venta en Alanya Antalya están a 270 m de la playa, a 350 m del mercado, farmacia, centro de salud, instalaciones escolares, a 13 km del centro de Alanya y a 25 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Construido en un 976 metros cuadrados, el proyecto consta de 28 apartamentos en un solo bloque. El complejo cuenta con una piscina cubierta y al aire libre, sauna, gimnasio, sala de entretenimiento, zona de barbacoa.

En el proyecto donde se prioriza la comodidad; Hay características tales como encimeras de granito en la cocina, pinturas de pared limpiables, ventanas de PVC, el calor y el sistema de aislamiento acústico de pared, armarios de cocina MDF.


AYT-04524

Muratpasa, Turquía
