  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş

Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş

Muratpasa, Turquía
de
$194,243
;
38
ID: 27640
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya

Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus proyectos inmobiliarios de alta calidad y su proximidad al aeropuerto, lo que la convierte en una zona preferida tanto por compradores locales como internacionales. Situada en la parte este de Alanya, el área sigue desarrollándose rápidamente.

Los apartamentos en Alanya están ubicados a 3,2 km de la playa, 6 km del Cañón Sapadere, 8 km del centro de Mahmutlar, 17,5 km del aeropuerto Gazipaşa-Alanya, 18 km del Hospital de Investigación y Formación de Alanya y 21 km del centro de la ciudad de Alanya.

Construido sobre una superficie de 20.500 m², el proyecto consta de 3 bloques. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, piscina en parque acuático, piscina para niños, zonas de barbacoa, áreas de fitness al aire libre, fútbol tenis, un anfiteatro, jardín de invierno, jacuzzi, parques infantiles, cancha de voleibol de playa, campo de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de tenis, minigolf, zonas de relajación, senderos para caminar, sendero para bicicletas, estación de carga, jardín botánico, bar en la piscina, zonas de aparcamiento, ajedrez gigante, cenadores, recepción en el vestíbulo, sala de juegos para niños, gimnasio, sala de cine, ping pong, sala de masajes, baño turco, sauna, baño de vapor, sauna rusa, mercado, lavandería, servicio de alquiler de coches, servicio de traslado a la playa y servicios de limpieza.

Los apartamentos se entregan con revestimientos de suelo, luminarias, armarios de baño y cocina, así como barandillas en escaleras y balcones. Además, la infraestructura para electricidad, calefacción y sistemas de agua estará instalada.


AYT-04637

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

