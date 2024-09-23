  1. Realting.com
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vista al Mar en el Centro de Mahmutlar, Alanya

Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vista al Mar en el Centro de Mahmutlar, Alanya

Muratpasa, Turquía
$294,307
ID: 27668
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024

  • Seguridad

  • Aparcamientos

  • Piscina
  • Ascensor

Apartamentos en Venta en Complejo con Piscina Cerca de Todas las Comodidades en Mahmutlar, Alanya

Mahmutlar, una zona en crecimiento de Alanya, es muy preferida tanto por locales como por extranjeros para residencia y vacaciones. Conocida por sus marcas reconocidas, amplios paseos y su mar limpio, la zona ofrece un estilo de vida que se siente como unas vacaciones permanentes. Su agradable ambiente la hace querida por los residentes y popular entre los visitantes.

El proyecto está ubicado en una zona céntrica de Mahmutlar, Alanya. Los apartamentos en venta en Alanya están a poca distancia de todas las comodidades diarias y sociales. Se encuentra a 280 metros de centros comerciales, a 650 metros del mar, a 8 km del hospital estatal de Alanya, a 15 km del centro de la ciudad y a 27 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Construido en una parcela de 7.205 m², el proyecto consta de 2 bloques con un total de 288 apartamentos. El complejo ofrece muchas instalaciones sociales como piscinas interiores y exteriores, estacionamientos abiertos, áreas de barbacoa y descanso, seguridad, sistema de cámaras, conserjería, generador, sistema de presión de agua, sauna, gimnasio, baño turco, parque infantil, billar, tenis de mesa y ascensores.

Los apartamentos están construidos con gran calidad y cuentan con materiales de primera como armarios de cocina MDF, puertas interiores MDF, puertas de entrada de acero, encimeras de granito, techos falsos con luces LED y de foco, y suelos de cerámica.


AYT-04617

Muratpasa, Turquía
