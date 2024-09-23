  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya

Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Turquía
de
$247,218
;
28
Dejar una solicitud
ID: 27713
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya

La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjeros y locales. La región atrae las miradas por su fiabilidad y meticulosidad. Mahmutlar ofrece un servicio de calidad con sus animadas calles, iluminación, cafés y restaurantes de diversas marcas.

Los apartamentos en venta en Alanya Antalya proporcionan una gran ventaja a los compradores en el proyecto situado en el paseo marítimo. Además de estar a poca distancia de los servicios diarios y sociales, está a 450 m del centro comercial, a 7,8 km del hospital, a 12 km del centro de la ciudad y a 27 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Hay 109 apartamentos en el proyecto que consta de dos bloques; hay instalaciones como piscina interior-exterior, zona de juegos para niños, gimnasio, baño turco, sauna, cámara de seguridad, generador, sistema central de satélite, aparcamiento, zona de barbacoa y seguridad.

Los apartamentos se ofrecen a la venta con diferentes tipos de habitaciones; suelo de cerámica de primera clase, encimera de granito en la cocina, muebles de cocina, MDF, cabina de ducha y calentador de agua instantáneo.


AYT-04546

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$116,382
Complejo residencial New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turquía
de
$171,291
Complejo residencial One, two and three bedroom apartments in Umraniye.
Umraniye, Turquía
de
$263,500
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$85,063
Complejo residencial Residence with swimming pools, spa centers and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turquía
de
$290,493
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$247,218
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a private beach, swimming pools and aqua parks, Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$82,572
La residencia cuenta con piscinas, un centro de spa, parques acuáticos, una playa privada de arena, restaurantes, un club infantil y parques de aventura, un centro de fitness, pilates y estudios de yoga, terrenos deportivos, un bosque.Terminación - 2024
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turquía
de
$394,453
El complejo residencial cerca del Proyecto Canal de Estambul y la costa de Estambul. Rodeado de naturaleza, ambiente pacífico y zonas abiertas. El nuevo proyecto del canal cambiará la cara de la zona y aumentará rápidamente su valor de inversión aún más. Calidad de material de alto nivel, ar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos elegantes villas de alta calidad con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas y baños turcos, grandes terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar.Características de los planos Planta baja: sala de estar, cocina, piscina.Primera planta: un dormitorio doble con baño,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones