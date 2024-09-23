Piso en edificio nuevo Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar

Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar

Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos.

Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurantes, mercados, tiendas, parques, bazares y estaciones de autobuses. Las propiedades frente al mar están a 12 km del centro de Alanya y a 34 km del aeropuerto.

El complejo, que tiene fácil acceso al mar, consta de dos bloques con 174 apartamentos. El complejo ofrece instalaciones para sus residentes como playa y muelle, amplio jardín, campo de minigolf, senderos para caminar y pista para correr, áreas de juegos para niños, estacionamientos interiores y exteriores, cancha de baloncesto, piscina interior y exterior, piscina para niños, sauna, baño turco, jacuzzi, sala de masajes, baño de vapor, gimnasio, cafetería, bar, generador, conserje, recepción, vestíbulo, cámaras de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana y seguridad.

Los apartamentos incluyen una sala de estar, una cocina independiente o una cocina abierta, un baño y un balcón. Algunas de ellas también incluyen baño privado y los dúplex incluyen terrazas.

AYT-01450