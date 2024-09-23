Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya

Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya

La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjeros y locales. La región atrae las miradas por su fiabilidad y meticulosidad. Mahmutlar ofrece un servicio de calidad con sus animadas calles, iluminación, cafés y restaurantes de diversas marcas.

Los apartamentos en venta en Alanya Antalya proporcionan una gran ventaja a los compradores en el proyecto situado en el paseo marítimo. Además de estar a poca distancia de los servicios diarios y sociales, está a 450 m del centro comercial, a 7,8 km del hospital, a 12 km del centro de la ciudad y a 27 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Hay 109 apartamentos en el proyecto que consta de dos bloques; hay instalaciones como piscina interior-exterior, zona de juegos para niños, gimnasio, baño turco, sauna, cámara de seguridad, generador, sistema central de satélite, aparcamiento, zona de barbacoa y seguridad.

Los apartamentos se ofrecen a la venta con diferentes tipos de habitaciones; suelo de cerámica de primera clase, encimera de granito en la cocina, muebles de cocina, MDF, cabina de ducha y calentador de agua instantáneo.

AYT-04546