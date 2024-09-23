  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya

Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya

Muratpasa, Turquía
de
$370,827
;
28
Dejar una solicitud
ID: 27714
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya

La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjeros y locales. La región atrae las miradas por su fiabilidad y meticulosidad. Mahmutlar ofrece un servicio de calidad con sus animadas calles, iluminación, cafés y restaurantes de diversas marcas.

Los apartamentos en venta en Alanya Antalya proporcionan una gran ventaja a los compradores en el proyecto situado en el paseo marítimo. Además de estar a poca distancia de los servicios diarios y sociales, está a 450 m del centro comercial, a 7,8 km del hospital, a 12 km del centro de la ciudad y a 27 km del aeropuerto de Gazipaşa.

Hay 109 apartamentos en el proyecto que consta de dos bloques; hay instalaciones como piscina interior-exterior, zona de juegos para niños, gimnasio, baño turco, sauna, cámara de seguridad, generador, sistema central de satélite, aparcamiento, zona de barbacoa y seguridad.

Los apartamentos se ofrecen a la venta con diferentes tipos de habitaciones; suelo de cerámica de primera clase, encimera de granito en la cocina, muebles de cocina, MDF, cabina de ducha y calentador de agua instantáneo.


AYT-04546

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Kartal, Turquía
de
$242,000
Complejo residencial PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Turquía
de
$420,000
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$160,804
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and kids' playgrounds, Kocaeli, Turkey
Basiskele, Turquía
de
$113,272
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$444,569
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$370,827
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Mostrar todo Barrio residencial Ezgi Apartments
Barrio residencial Ezgi Apartments
Didim, Turquía
de
$144,416
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Apartamento dúplex de 2 dormitorios en venta en un  con muebles completos en Didim, Turquía.Didim es uno de los centros de vacaciones ubicados en la extensa costa de la región del Egeo, conocido por sus numerosas playas galardonadas y que contiene muchas bellezas naturales, el Museo de Milet…
Desarrollador
Polat Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Mostar Residence Etap Avsallar
Complejo residencial Mostar Residence Etap Avsallar
Alanya, Turquía
de
$150,759
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
MOSTAR RESIDENCE es un nuevo y lujoso proyecto de lujo con una superficie de 9.000 m2. La residencia consta de 3 cuadras y 181 apartamentos y se encuentra en la zona de las famosas playas de arena: Avsallar.
Agencia
RealtGo
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Complejo residencial New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turquía
de
$402,009
El complejo residencial cuenta con 359 apartamentos (con 1, 2 y 3 dormitorios) y 51 locales comerciales (18 oficinas y 33 tiendas), piscinas cubiertas y exteriores para niños y adultos, sauna, centro de fitness y parque infantil al aire libre, aparcamiento. Frente a la entrada del complejo h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones