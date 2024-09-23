  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş

Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş

Muratpasa, Turquía
de
$394,371
;
38
Dejar una solicitud
ID: 27643
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Muratpasa
  • Ciudad
    Antalya

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya

Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus proyectos inmobiliarios de alta calidad y su proximidad al aeropuerto, lo que la convierte en una zona preferida tanto por compradores locales como internacionales. Situada en la parte este de Alanya, el área sigue desarrollándose rápidamente.

Los apartamentos en Alanya están ubicados a 3,2 km de la playa, 6 km del Cañón Sapadere, 8 km del centro de Mahmutlar, 17,5 km del aeropuerto Gazipaşa-Alanya, 18 km del Hospital de Investigación y Formación de Alanya y 21 km del centro de la ciudad de Alanya.

Construido sobre una superficie de 20.500 m², el proyecto consta de 3 bloques. El complejo cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, piscina en parque acuático, piscina para niños, zonas de barbacoa, áreas de fitness al aire libre, fútbol tenis, un anfiteatro, jardín de invierno, jacuzzi, parques infantiles, cancha de voleibol de playa, campo de fútbol, cancha de baloncesto, cancha de tenis, minigolf, zonas de relajación, senderos para caminar, sendero para bicicletas, estación de carga, jardín botánico, bar en la piscina, zonas de aparcamiento, ajedrez gigante, cenadores, recepción en el vestíbulo, sala de juegos para niños, gimnasio, sala de cine, ping pong, sala de masajes, baño turco, sauna, baño de vapor, sauna rusa, mercado, lavandería, servicio de alquiler de coches, servicio de traslado a la playa y servicios de limpieza.

Los apartamentos se entregan con revestimientos de suelo, luminarias, armarios de baño y cocina, así como barandillas en escaleras y balcones. Además, la infraestructura para electricidad, calefacción y sistemas de agua estará instalada.


AYT-04637

Localización en el mapa

Muratpasa, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Turquía
de
$700,000
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$301,537
Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alanya, Turquía
de
$264,724
Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquía
de
$181,917
Barrio residencial 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Turquía
de
$113,179
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
de
$394,371
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Barrio residencial Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Barrio residencial Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Barrio residencial Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Barrio residencial Fully furnished 2+1 resale apartment in Mahmutlar by the sea
Mahmutlar, Turquía
de
$169,769
Totalmente amueblado 2 + 1 apartamento de reventa en el piso de entrada ¡DIRECTO junto al mar! Además, ¡tiendas, bazar y restaurantes están a solo unos pasos del apartamento!  El acogedor complejo está ubicado justo al lado del hermoso mar Mediterráneo azul en la popular zona llamada Mahmutl…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Edificio de apartamentos Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turquía
de
$160,582
Por qué esta propiedad؟ Es un proyecto de lujo con hermosas vistas del mar, el lago y la ciudad. Se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada cerca de las estaciones de autobús y Metrobus. El área compuesta es una de las áreas de inversión inmobiliaria más importantes de Turquía. …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquía
de
$56,849
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 50.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones