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Obra nueva en venta en Sancaktepe

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Complejo residencial Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
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Sancaktepe, Turquía
de
$418,827
El proyecto tiene pisos con 2-3 dormitorios y 3 plantas con espacio comercial.Además, el complejo cuenta con una infraestructura conveniente: un centro de fitness, sauna, piscina cubierta, parque infantil, campo deportivo multiusos, habitaciones hoteleras y instalaciones de carga para coches…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
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Mostrar todo Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New premium residence with a swimming pool and a garden, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Turquía
de
$300,111
Ofrecemos apartamentos con grandes balcones y jardines de invierno.La residencia cuenta con jardín, gimnasio, piscina cubierta.Terminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 25 kmCentro de la ciudad - 15 kmUniversidad - 3 kmCentro comercial - 2 kmMar - 10 kmEs…
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TRANIO
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