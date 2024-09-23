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Piso en edificio nuevo Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul

, Turquía
Precio en demanda
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15
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ID: 37922
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Número de plantas
    Número de plantas
    25

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

Ataköy Marinada Residence es un exclusivo proyecto residencial de ultra lujo ubicado directamente en el puerto deportivo Ataköy Marina, en Bakırköy. El proyecto cuenta con solo 72 residencias exclusivas diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura Tabanlıoğlu Mimarlık y ofrece impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara.

Ataköy Marinada Residence combina una experiencia única de vida frente al mar con un sólido potencial de inversión en el mercado inmobiliario de lujo de Estambul. El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia mediante inversión inmobiliaria.

Ventajas del proyecto

• Ubicación privilegiada en la marina
• Solo 72 residencias exclusivas
• Arquitectura de Tabanlıoğlu Mimarlık
• Sistemas inteligentes para el hogar
• Servicios tipo hotel de lujo
• Piscina cubierta
• Estacionamiento privado
• Estaciones de carga para vehículos eléctricos
• Acceso a taxi marítimo
• Seguridad las 24 horas

¿Por qué invertir?

Este proyecto destaca por su ubicación única frente al mar y su limitada oferta de residencias, lo que garantiza una alta demanda y un excelente potencial de revalorización a largo plazo.

Localización en el mapa

, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

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Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Fecha límite
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