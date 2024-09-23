Piso en edificio nuevo Residencias ultralujosas frente al mar en Ataköy Marina, Estambul

Ataköy Marinada Residence es un exclusivo proyecto residencial de ultra lujo ubicado directamente en el puerto deportivo Ataköy Marina, en Bakırköy. El proyecto cuenta con solo 72 residencias exclusivas diseñadas por el prestigioso estudio de arquitectura Tabanlıoğlu Mimarlık y ofrece impresionantes vistas panorámicas al Mar de Mármara.

Ataköy Marinada Residence combina una experiencia única de vida frente al mar con un sólido potencial de inversión en el mercado inmobiliario de lujo de Estambul. El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca y el permiso de residencia mediante inversión inmobiliaria.

Ventajas del proyecto

• Ubicación privilegiada en la marina

• Solo 72 residencias exclusivas

• Arquitectura de Tabanlıoğlu Mimarlık

• Sistemas inteligentes para el hogar

• Servicios tipo hotel de lujo

• Piscina cubierta

• Estacionamiento privado

• Estaciones de carga para vehículos eléctricos

• Acceso a taxi marítimo

• Seguridad las 24 horas

¿Por qué invertir?

Este proyecto destaca por su ubicación única frente al mar y su limitada oferta de residencias, lo que garantiza una alta demanda y un excelente potencial de revalorización a largo plazo.