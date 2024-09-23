Complejo residencial Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

  1. Realting.com
Umraniye, Turquía
de
$340,000
7
ID: 33061
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/12/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

¡Pre-Launch!
¡Ahora aceptamos reservas!
Reserve su apartamento a precios de salida antes del lanzamiento oficial de ventas!

Avrupa Residence Oryapark ofrece un estilo de vida moderno, inversión y negocio en un complejo.

El proyecto está situado en el distrito de Ümraniye, a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul, así como centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y centros de negocios, haciendo de Avrupa Residence Oryapark una opción ideal tanto para familias como para profesionales.

La cercana autopista Şile ofrece acceso rápido a los principales distritos comerciales y residenciales como Ataşehir, Kadıköy y Üsküdar. La línea de metro M5 Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy también está a pocos minutos, proporcionando a los residentes acceso conveniente a cualquier punto de la ciudad.

El proyecto, que abarca una superficie de 8.980 m2, consta de dos bloques, 21 y 31 pisos de altura, con un total de 317 apartamentos en diseños que van desde 1+1 hasta 2+1.

Todos los apartamentos serán entregados completamente terminados, utilizando materiales premium y acabados con los más altos estándares de calidad.

Fecha de terminación: 2027

Infraestructura:

  • Zonas de senderismo
  • Zonas de Recreación
  • Piscina
  • Gimnasio
  • Parque infantil
  • Tiendas y cafeterías
  • Estacionamiento interior
  • Seguridad 24/7

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Umraniye, Turquía
