Complejo residencial Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex. Pre-Launch!

Avrupa Residence Oryapark ofrece un estilo de vida moderno, inversión y negocio en un complejo.



El proyecto está situado en el distrito de Ümraniye, a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul, así como centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y centros de negocios, haciendo de Avrupa Residence Oryapark una opción ideal tanto para familias como para profesionales.

La cercana autopista Şile ofrece acceso rápido a los principales distritos comerciales y residenciales como Ataşehir, Kadıköy y Üsküdar. La línea de metro M5 Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy también está a pocos minutos, proporcionando a los residentes acceso conveniente a cualquier punto de la ciudad.

El proyecto, que abarca una superficie de 8.980 m2, consta de dos bloques, 21 y 31 pisos de altura, con un total de 317 apartamentos en diseños que van desde 1+1 hasta 2+1.

Todos los apartamentos serán entregados completamente terminados, utilizando materiales premium y acabados con los más altos estándares de calidad.

Fecha de terminación: 2027

Infraestructura:

Zonas de senderismo

Zonas de Recreación

Piscina

Gimnasio

Parque infantil

Tiendas y cafeterías

Estacionamiento interior

Seguridad 24/7

