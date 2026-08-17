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Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
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Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
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Edificio de apartamentos FOREV TEM ISTANBUL
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$197,000
FOREV TEM ISTANBUL es un moderno proyecto residencial de Forev Yapı, ubicado en Gaziosmanpaşa, Estambul. Ofrece una excelente conexión con el metro y todas las comodidades de la vida urbana en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. FOREV TEM ISTANBUL consta de 2 edificios, 14…
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Binaa Investment
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Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Edificio de apartamentos Gündem City Project
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$424,000
Gündem City Project ofrece un estilo de vida moderno en una de las zonas de renovación urbana con mayor crecimiento de Estambul. Gracias a sus excelentes conexiones de transporte, viviendas de alta calidad y espacios sociales diseñados para el confort, el proyecto combina la comodidad de la …
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Binaa Investment
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Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$398,051
La residencia cuenta con aparcamiento, gimnasio, baño turco y sauna, parque infantil, piscina, jardín, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 100 metrosE-5 autopista - 3.5 kmMaslak - 10 minutosNuevo aeropuerto - 30 minutosTaksim - 15 minutosSisli - …
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TRANIO
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IresIres
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
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Aksemsettin Bulvari, Turquía
de
$193,993
Características:Lush jardines ajardinadosRecorridos y senderos para caminarZonas infantiles y espacios abiertos para actividades familiaresPiscinas y elementos decorativos de aguaEspacios seguros y comunes para una experiencia cómodaEspacios sociales para actividades multipropósitos y de oci…
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
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Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
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Gaziosmanpasa, Turquía
de
$235,777
El complejo ofrece lujosas propiedades frente al mar con vistas incomparables, prometiendo un estilo de vida de elegancia y tranquilidad.Diseñado con tecnología de vanguardia y comodidades modernas, los 360 apartamentos inteligentes ofrecen a los residentes una experiencia de vida lujosa e i…
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TRANIO
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