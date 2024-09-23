Piso en edificio nuevo Pisos en Complejo con Servicios de Lujo en Estambul Bakırköy

Pisos listos para mudarse en complejo con vistas al mar en Estambul Bakırköy

Los pisos están situados en un proyecto en el centro de la costa del distrito de Bakırköy. Bakırköy es una de las zonas residenciales más antiguas de la parte europea de Estambul. Las líneas de transporte importantes pasan por este distrito. El proyecto en Bakırköy, Ataköy ofrece fácil acceso a la autopista TEM con la autopista E5 y la autopista havza.

Los elegantes pisos están cerca de muchos servicios, como escuelas, bancos, hospitales, cafeterías, restaurantes y tiendas. Además, hay muchos centros comerciales a poca distancia del complejo.

Los pisos en venta en Estambul Bakırköy se encuentran a 10 minutos de la plaza Sultanahmet, a 20 minutos de Taksim, a 1 km del puerto deportivo de Ataköy, a 2 km del aeropuerto internacional Atatürk, a 17 km del puente de los Mártires del 15 de julio y a 25 km del puente Fatih Sultan Mehmet.

Los pisos, muy bien ubicados, están situados en un complejo de 4 fases con una superficie total de 127.600 m2. El proyecto cuenta con 53.900 m2 de superficie construida, 6.185 m2 de estanque artificial y 33.000 m2 de zonas verdes. El proyecto también cuenta con 1.200 m de costa privada.

El prestigioso proyecto está diseñado en un concepto de hotel y residencia de lujo con materiales de primera clase. Los pisos del proyecto están equipados con un diseño elegante.

Los pisos con vistas al mar de Bakırköy están situados en un complejo con un extenso jardín, rutas de senderismo, aparcamiento cubierto, piscina cubierta, sauna y baño turco.

