Piso en edificio nuevo Propiedades cerca de Tersane İstanbul y el Cuerno de Oro en Beyoğlu

Propiedades de inversión en Estambul Beyoğlu 500 m del mar

El proyecto de inversión está situado en Beyoğlu, uno de los lugares más estratégicos de Estambul, Turquía. La zona atrae a visitantes de todo el mundo. Junto con su historia y arquitectura, Beyoğlu ofrece una rica cantidad de actividades sociales y culturales como conciertos, ballets y óperas.

Las propiedades en venta en Estambul Beyoğlu se encuentran a poca distancia de los servicios diarios como escuelas, hospitales, farmacias, parques y centros comerciales. Las propiedades se encuentran a 500 m del mar, del Museo Rahmi Koç y de Tersane İstanbul; a 1 km del puente del Cuerno de Oro, a 1,3 km de la estación de metrobús, a 3 km de la calle İstiklal, a 4 km del Museo de Gálata, a 5,3 km del histórico Bazar Egipcio y del Gran Bazar, a 5,5 km de Galataport, a 20 km del puente Fatih Sultan Mehmet y a 35 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto de inversión está situado en un complejo de 6 plantas de un solo bloque y ofrece 46 viviendas de 1+1. Cada una de las viviendas del complejo dispone de cocina independiente. El complejo cuenta con aparcamiento cubierto, servicio de aparcacoches, gimnasio, ascensor, servicio de seguridad 24 horas y cámaras de seguridad. Con su ventajosa ubicación, el proyecto es adecuado tanto para residir como para invertir. Con Airbnb, las propiedades ofrecen una gran popularidad. Las propiedades en venta se enriquecen con una sala de estar, un dormitorio, una cocina independiente, un baño y un balcón dependiendo del tipo de apartamento.

Los apartamentos en venta en Beyoğlu Estambul, con una ubicación ideal, están equipados con sistemas domésticos inteligentes, calefacción por suelo radiante, sistema de aire acondicionado central, puertas exteriores de acero, cabinas de ducha, revestimientos de suelos laminados y cerámicos, ventanas de PVC, calefacción por suelo radiante, gas natural y televisores vía satélite.

IST-01440