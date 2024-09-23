Piso en edificio nuevo Bizim Evler 12

Bizim Evler 12: Un proyecto residencial moderno en Estambul europea que ofrece un estilo de vida equilibrado entre la naturaleza y la vida urbana, con espacios verdes expansivos y servicios integrales ideales para las familias que buscan comodidad y estabilidad.

Bizim Evler 12: El proyecto cuenta con amplios apartamentos con diseños contemporáneos e iluminación natural, estratégicamente ubicados cerca de las principales carreteras, transporte público, escuelas, centros sanitarios y centros comerciales, mejorando tanto la calidad de vida como el valor de inversión.

Características del proyecto:

Primera ubicación: Fácil acceso a carreteras y transporte

Los paisajes verdes: Entorno pacífico y saludable

Diseño orientado a la familia: Espacios de vida seguros y funcionales

Arquitectura moderna: Diseños elegantes y eficientes

Construcción Premium: Materiales de alta calidad utilizados

Equipamiento completo: Piscinas, gimnasios y zonas deportivas

Conectividad del transporte: Cerca de metro y autobuses

Diseños amplios: Habitaciones grandes con luz natural

Esenciales cercanos: Escuelas, hospitales, centros comerciales

Valor de inversión: Fuerte apreciación a largo plazo

Por qué invertir en este proyecto

Bizim Evler 12 ofrece una inversión segura centrada en la familia con un fuerte potencial de crecimiento en Estambul europea.

Este proyecto es adecuado para obtener la ciudadanía turca mediante inversiones inmobiliarias.

Este proyecto también es adecuado para obtener residencia inmobiliaria en Turquía.