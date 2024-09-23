Piso en edificio nuevo Bizim Evler 12

Bizim Evler 12: Un proyecto residencial moderno en Estambul europea que ofrece un estilo de vida equilibrado entre la naturaleza y la vida urbana, con espacios verdes expansivos y servicios integrales ideales para las familias que buscan comodidad y estabilidad.
Bizim Evler 12: El proyecto cuenta con amplios apartamentos con diseños contemporáneos e iluminación natural, estratégicamente ubicados cerca de las principales carreteras, transporte público, escuelas, centros sanitarios y centros comerciales, mejorando tanto la calidad de vida como el valor de inversión.
Características del proyecto:
Por qué invertir en este proyecto
Bizim Evler 12 ofrece una inversión segura centrada en la familia con un fuerte potencial de crecimiento en Estambul europea.
Este proyecto es adecuado para obtener la ciudadanía turca mediante inversiones inmobiliarias.
Este proyecto también es adecuado para obtener residencia inmobiliaria en Turquía.