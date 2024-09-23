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Piso en edificio nuevo Bizim Evler 12

no:6, Turquía
Precio en demanda
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9
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ID: 37916
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/6/26

Localización

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  • Dirección
    no:6

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    12

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Concesión de ciudadanía

Sobre el complejo

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Bizim Evler 12: Un proyecto residencial moderno en Estambul europea que ofrece un estilo de vida equilibrado entre la naturaleza y la vida urbana, con espacios verdes expansivos y servicios integrales ideales para las familias que buscan comodidad y estabilidad.

Bizim Evler 12: El proyecto cuenta con amplios apartamentos con diseños contemporáneos e iluminación natural, estratégicamente ubicados cerca de las principales carreteras, transporte público, escuelas, centros sanitarios y centros comerciales, mejorando tanto la calidad de vida como el valor de inversión.

Características del proyecto:

  • Primera ubicación: Fácil acceso a carreteras y transporte
  • Los paisajes verdes: Entorno pacífico y saludable
  • Diseño orientado a la familia: Espacios de vida seguros y funcionales
  • Arquitectura moderna: Diseños elegantes y eficientes
  • Construcción Premium: Materiales de alta calidad utilizados
  • Equipamiento completo: Piscinas, gimnasios y zonas deportivas
  • Conectividad del transporte: Cerca de metro y autobuses
  • Diseños amplios: Habitaciones grandes con luz natural
  • Esenciales cercanos: Escuelas, hospitales, centros comerciales
  • Valor de inversión: Fuerte apreciación a largo plazo

Por qué invertir en este proyecto

Bizim Evler 12 ofrece una inversión segura centrada en la familia con un fuerte potencial de crecimiento en Estambul europea.
Este proyecto es adecuado para obtener la ciudadanía turca mediante inversiones inmobiliarias.
Este proyecto también es adecuado para obtener residencia inmobiliaria en Turquía.

Localización en el mapa

no:6, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

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Piso en edificio nuevo Bizim Evler 12
no:6, Turquía
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