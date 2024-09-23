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Piso en edificio nuevo Apartamentos de lujo en Zeytinburnu Estambul con vistas al mar y la ciudad

Kirmizi Sebboy Sokagi, Turquía
de
$195,000
;
10
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ID: 37927
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • Dirección
    Kirmizi Sebboy Sokagi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Ce La Vi Tower es un moderno proyecto residencial ubicado en Zeytinburnu, una de las zonas más estratégicas de la parte europea de Estambul. El proyecto incluye 105 apartamentos y unidades comerciales en una elegante torre con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.

Su ubicación privilegiada cerca de Marmaray, Metro, la autopista E-5 y la zona costera de Fişekhane garantiza una excelente conectividad.

Características del proyecto:
• Diseño arquitectónico moderno
• Vistas al mar y la ciudad
• Opciones de apartamentos de 1+1 a 3+1
• Aparcamiento cubierto
• Gimnasio
• Seguridad 24/7
• Ambiente familiar
• Excelente oportunidad de inversión

¿Por qué invertir?
Ce La Vi Tower combina calidad de vida, alta demanda de alquiler y potencial de revalorización, además de ser apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

Localización en el mapa

Kirmizi Sebboy Sokagi, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Fecha límite
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