Piso en edificio nuevo Apartamentos de lujo en Zeytinburnu Estambul con vistas al mar y la ciudad

Ce La Vi Tower es un moderno proyecto residencial ubicado en Zeytinburnu, una de las zonas más estratégicas de la parte europea de Estambul. El proyecto incluye 105 apartamentos y unidades comerciales en una elegante torre con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.

Su ubicación privilegiada cerca de Marmaray, Metro, la autopista E-5 y la zona costera de Fişekhane garantiza una excelente conectividad.

Características del proyecto:

• Diseño arquitectónico moderno

• Vistas al mar y la ciudad

• Opciones de apartamentos de 1+1 a 3+1

• Aparcamiento cubierto

• Gimnasio

• Seguridad 24/7

• Ambiente familiar

• Excelente oportunidad de inversión

¿Por qué invertir?

Ce La Vi Tower combina calidad de vida, alta demanda de alquiler y potencial de revalorización, además de ser apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.