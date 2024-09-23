Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.
Hay un metro cerca, fácil acceso a autopistas y puentes, cerca de varios hospitales, instituciones educativas, centros comerciales, restaurantes, cafés y parques.
Este complejo deleitará a los inversores con sus oficinas y apartamentos, y también dará la bienvenida a los huéspedes de la mejor manera con su aparthotel.
La superficie de construcción es de 23.842 m2, el complejo consta de 3 bloques de 227 apartamentos, con diferentes diseños de 1 + 1 a 3 + 1, de 79 m2 a 267 m2, así como 2 bloques de aparthotels y 1 bloque de oficina.
Fecha final: entregada
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.