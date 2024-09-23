  1. Realting.com
Complejo residencial Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.

Sariyer, Turquía
de
$1,13M
8
ID: 27547
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sariyer

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.

Hay un metro cerca, fácil acceso a autopistas y puentes, cerca de varios hospitales, instituciones educativas, centros comerciales, restaurantes, cafés y parques.

Este complejo deleitará a los inversores con sus oficinas y apartamentos, y también dará la bienvenida a los huéspedes de la mejor manera con su aparthotel.

La superficie de construcción es de 23.842 m2, el complejo consta de 3 bloques de 227 apartamentos, con diferentes diseños de 1 + 1 a 3 + 1, de 79 m2 a 267 m2, así como 2 bloques de aparthotels y 1 bloque de oficina.

Fecha final: entregada

Infraestructura:

  • Parque infantil
  • Piscina cubierta
  • Baño turco y sauna
  • Gimnasio
  • Cámara CCTV y garaje
  • Seguridad las 24 horas con cámaras para
  • Aire acondicionado
  • Corte de baloncesto
  • Café
  • Concierge
  • Limpieza seca
  • Generador
  • Peluquero
  • Landscaping
  • Sala multifuncional
  • Piscina exterior
  • Jardín privado
  • Recepción
  • Puertas de seguridad
  • Sistema doméstico inteligente
  • Supermercado

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Sariyer, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

