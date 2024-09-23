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Complejo residencial Turkish citizenship by investment!

Maltepe, Turquía
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$460,000
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ETH
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* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
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ID: 36540
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/5/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Maltepe
  • Metro
    Maltepe (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Русский Русский

Le presentamos nuestro nuevo complejo situado en el distrito de Maltape.

Paquete de apartamento para la ciudadanía turca:

  • Dos apartamentos: 1+1 y 1+1 para 435,00 USU
  • Dos apartamentos: 2+1 y 1+1 para 485.00 USU

A petición, enviaremos un video de nuestros clientes comprando apartamentos en este complejo con nuestra empresa para la ciudadanía turca (que manejamos toda la transacción)!

El complejo residencial consta de dos bloques, con apartamentos en venta desde 1+1 y 2+1.

El complejo está situado en Maltepe (12 minutos a pie del paseo marítimo, a 3 minutos a pie de la estación de Marmaray de Cevizli, a 13 minutos a pie de la estación de metro de Esenkent (M4, conectada al aeropuerto de Sabiha Gokcen)).

Cerca hay tiendas, cafeterías y restaurantes, universidades, escuelas y hospitales.

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Bar de piscina
  • Sauna
  • Hamam turco
  • Gym
  • Jardines y senderos para caminar
  • Parque infantil
  • Zonas sociales
  • Sala de conferencias
  • Sala de juegos
  • Sala de billar
  • Cine

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Maltepe, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Pago mensual
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