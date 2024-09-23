Complejo residencial Turkish citizenship by investment!

Le presentamos nuestro nuevo complejo situado en el distrito de Maltape.
Paquete de apartamento para la ciudadanía turca:
A petición, enviaremos un video de nuestros clientes comprando apartamentos en este complejo con nuestra empresa para la ciudadanía turca (que manejamos toda la transacción)!
El complejo residencial consta de dos bloques, con apartamentos en venta desde 1+1 y 2+1.
El complejo está situado en Maltepe (12 minutos a pie del paseo marítimo, a 3 minutos a pie de la estación de Marmaray de Cevizli, a 13 minutos a pie de la estación de metro de Esenkent (M4, conectada al aeropuerto de Sabiha Gokcen)).
Cerca hay tiendas, cafeterías y restaurantes, universidades, escuelas y hospitales.
Infraestructura:
Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.