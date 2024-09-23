Complejo residencial New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

  1. Realting.com
New residence with a fitness center near TEM Highway, Istanbul, Turkey

Fatih, Turquía
$195,840
18
ID: 27356
In CRM: 2473016
Última actualización: 8/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Fatih
  • Ciudad
    Estambul

Sobre el complejo

El complejo ofrece apartamentos con 1-2 dormitorios adaptados a diversos estilos de vida, incluyendo unidades de jardín para amantes de la naturaleza.

Características:

  • 3 plantas de aparcamiento interior con estaciones de carga EV
  • Recepción y seguridad 24/7
  • Salón de fitness para un estilo de vida saludable

Terminación - Marzo, 2027.

  • 5 minutos en coche a centros comerciales
  • 10 minutos a pie de una estación de metro
  • 28 minutos en coche al Aeropuerto de Estambul
  • A pocos pasos de las paradas de autobús y minibus

Localización en el mapa

Fatih, Turquía

