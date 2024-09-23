Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Peron Istanbul Kartal: un estilo de vida e inversión en un complejo!
Descubre un nuevo nivel de confort: compra un apartamento en el moderno complejo residencial Peron Istanbul Kartal en una de las zonas más buscadas de Estambul.
Apartamentos en venta
Oferta especial:
Fecha de terminación: Q4 2027
Infraestructura desarrollada del complejo
La superficie del proyecto es de 42.319 m2.
El proyecto consta de cuatro bloques e incluye 666 apartamentos. Disfrutarás de la comodidad completa:
Ventajas del apartamento
Cada apartamento está diseñado con atención al detalle y características:
Ubicación conveniente
El complejo está a poca distancia de los servicios clave:
¿Por qué comprar un apartamento en Peron Estambul Kartal?
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