Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Peron Istanbul Kartal: un estilo de vida e inversión en un complejo!

Descubre un nuevo nivel de confort: compra un apartamento en el moderno complejo residencial Peron Istanbul Kartal en una de las zonas más buscadas de Estambul.

Apartamentos en venta

2+1 apartamentos (de 114 m2 a 197 m2) de USD 565.000

3+1 apartamentos (de 181 m2 a 263 m2) de USD 890.000

4+1 apartamentos (de 190 m2 a 490 m2) de USD 1,245,000

Oferta especial:

15% de descuento con un pago del 45%!

Plan de instalación de 24 meses sin interés!

Fecha de terminación: Q4 2027

Infraestructura desarrollada del complejo

La superficie del proyecto es de 42.319 m2.

El proyecto consta de cuatro bloques e incluye 666 apartamentos. Disfrutarás de la comodidad completa:

Aparcamiento interior y exterior

1 al aire libre y 4 piscinas cubiertas

Senderos caminando

Sauna, hammam turco, jacuzzi, sala de vapor

Centro de fitness y reformador Pilates estudio

Salas de masaje

Baloncesto y canchas de voleibol

Parque infantil

Área de paseo para perros

Terraza de observación y zonas de relajación con pérgolas

Paisajismo, jardín comunitario

Club social y cafetería

23 espacios comerciales

Recepción

Seguridad 24 horas y videovigilancia

Ventajas del apartamento

Cada apartamento está diseñado con atención al detalle y características:

Electrodomésticos de cocina incorporados

Sistema de purificación de agua

Sala de lavandería

Ducha y baño en-suite en el dormitorio

Armario

Sistema doméstico inteligente

Ventanas de PVC

Balcón o terraza

Sistema central de televisión por satélite

Cuarto de baño estilo Hilton

Puerta de entrada de acero

Ubicación conveniente

El complejo está a poca distancia de los servicios clave:

50 m - tienda más cercana y estación de Marmaray

200 m - paseo marítimo

400 m - centro comercial

700 m - escuelas privadas

3 km - metro

17 km - Sabiha Gokcen Aeropuerto

26 km - 15th July Martyrs' Bridge

36 km - Tunel de Eurasia

¿Por qué comprar un apartamento en Peron Estambul Kartal?

Adecuado para la residencia y ciudadanía turcas Inversión profitable: el distrito de Kartal está desarrollando activamente, y los valores de propiedad están aumentando; Alta demanda de alquiler: gracias a su ubicación e infraestructura, los apartamentos son ideales para alquileres; Calidad de vida: todo lo que necesitas está cerca, naturaleza y ciudad en armonía; Seguridad y confort: seguridad las 24 horas, tecnología moderna y un ambiente bien diseñado.

No te pierdas la oportunidad de tener un apartamento en Peron Estambul Kartal!

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Programar una visualización en línea o en persona;

Aprenda sobre términos de compra y opciones de financiación.

Peron Istanbul Kartal es tu clave para vivir cómodamente en Estambul!