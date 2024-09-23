  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartal
  4. Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Kartal, Turquía
de
$480,000
BTC
5.7095044
ETH
299.2595384
USDT
474 568.5627988
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
ID: 36536
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1293
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 9/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Kartal

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Peron Istanbul Kartal: un estilo de vida e inversión en un complejo!

Descubre un nuevo nivel de confort: compra un apartamento en el moderno complejo residencial Peron Istanbul Kartal en una de las zonas más buscadas de Estambul.

Apartamentos en venta

  • 2+1 apartamentos (de 114 m2 a 197 m2) de USD 565.000
  • 3+1 apartamentos (de 181 m2 a 263 m2) de USD 890.000
  • 4+1 apartamentos (de 190 m2 a 490 m2) de USD 1,245,000

Oferta especial:

  • 15% de descuento con un pago del 45%!
  • Plan de instalación de 24 meses sin interés!

Fecha de terminación: Q4 2027

Infraestructura desarrollada del complejo

La superficie del proyecto es de 42.319 m2.
El proyecto consta de cuatro bloques e incluye 666 apartamentos. Disfrutarás de la comodidad completa:

  • Aparcamiento interior y exterior
  • 1 al aire libre y 4 piscinas cubiertas
  • Senderos caminando
  • Sauna, hammam turco, jacuzzi, sala de vapor
  • Centro de fitness y reformador Pilates estudio
  • Salas de masaje
  • Baloncesto y canchas de voleibol
  • Parque infantil
  • Área de paseo para perros
  • Terraza de observación y zonas de relajación con pérgolas
  • Paisajismo, jardín comunitario
  • Club social y cafetería
  • 23 espacios comerciales
  • Recepción
  • Seguridad 24 horas y videovigilancia

Ventajas del apartamento

Cada apartamento está diseñado con atención al detalle y características:

  • Electrodomésticos de cocina incorporados
  • Sistema de purificación de agua
  • Sala de lavandería
  • Ducha y baño en-suite en el dormitorio
  • Armario
  • Sistema doméstico inteligente
  • Ventanas de PVC
  • Balcón o terraza
  • Sistema central de televisión por satélite
  • Cuarto de baño estilo Hilton
  • Puerta de entrada de acero

Ubicación conveniente

El complejo está a poca distancia de los servicios clave:

  • 50 m - tienda más cercana y estación de Marmaray
  • 200 m - paseo marítimo
  • 400 m - centro comercial
  • 700 m - escuelas privadas
  • 3 km - metro
  • 17 km - Sabiha Gokcen Aeropuerto
  • 26 km - 15th July Martyrs' Bridge
  • 36 km - Tunel de Eurasia

¿Por qué comprar un apartamento en Peron Estambul Kartal?

  1. Adecuado para la residencia y ciudadanía turcas
  2. Inversión profitable: el distrito de Kartal está desarrollando activamente, y los valores de propiedad están aumentando;
  3. Alta demanda de alquiler: gracias a su ubicación e infraestructura, los apartamentos son ideales para alquileres;
  4. Calidad de vida: todo lo que necesitas está cerca, naturaleza y ciudad en armonía;
  5. Seguridad y confort: seguridad las 24 horas, tecnología moderna y un ambiente bien diseñado.

No te pierdas la oportunidad de tener un apartamento en Peron Estambul Kartal!

Contacta con nosotros para:

  • Obtenga información detallada sobre los planos y precios;
  • Programar una visualización en línea o en persona;
  • Aprenda sobre términos de compra y opciones de financiación.

Peron Istanbul Kartal es tu clave para vivir cómodamente en Estambul!

Localización en el mapa

Kartal, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Aura Blue complex, 350 meters from the sea.
Kestel, Turquía
de
$105,055
Complejo residencial Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turquía
de
$338,245
Complejo residencial 2+1 apartments with garden and roof terrace near the financial center.
Umraniye, Turquía
de
$440,000
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$612,453
Complejo residencial New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$1,57M
Está viendo
Complejo residencial Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Kartal, Turquía
de
$480,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$711,310
Ofrecemos apartamentos de uno, dos y tres habitaciones: desde pequeños pisos hasta apartamentos únicos de planta completa.El complejo residencial consta de dos edificios con 70 apartamentos de lujo, 7 tiendas exclusivas, un centro de fitness.Ubicación e infraestructura cercana Varios paradas…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Mostrar todo Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Barrio residencial Apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$138,805
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Mostrar todo Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Ciplakli, Turquía
de
$373,705
Apartamentos en Alanya Aramis Terrace Aramis Terrace es un proyecto único y lujoso en Alanya ubicado en el área de Cikcilli. Aramis Terrace se encuentra en Cikcilli, a aproximadamente 1 km de la playa ya unos 3 km del centro de Alanya. El área es conocida por sus campos verdes y fértiles. Ar…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones