  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Doga Sokak, Turquía
de
$440,000
BTC
5.2337124
ETH
274.3212435
USDT
435 021.1825655
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
ID: 27458
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1171
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 20/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • Metro
    Çarşı (~ 400 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Este es un proyecto único y único con tal concepto, ofreciendo un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.

El proyecto se encuentra en una superficie de 23.000 m2, donde el 70% es zona verde, el complejo consta de 5 bloques residenciales, un total de 544 apartamentos de varios diseños de 2 + 1 a 5 + 1, con una superficie de 96 m2 a 267 m2.

El complejo tendrá un aparcamiento de 4 pisos y 2 plantas asignadas para tiendas, cafeterías, restaurantes, etc.

Todos los apartamentos están completamente terminados, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de calidad, muebles de cocina, así como un baño totalmente equipado.

El complejo se encuentra a 200 metros de la línea de metro M12, a 500 metros del centro financiero, y toda la infraestructura de la ciudad está cerca - tiendas, cafés, bancos, instituciones médicas educativas.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Infraestructura:

  • Piscina
  • Gym
  • Sauna
  • Sala de eventos
  • Tiendas
  • Cafés y Restaurantes
  • Campos deportivos
  • Landscaping
  • Seguridad 27/7
  • Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Doga Sokak, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Turquía
de
$918,000
Complejo residencial Apartments and villas with spacious balconies, in a new residential complex near swimming pools and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$491,450
Complejo residencial 3-Bedroom duplex apartments with Large Terrace in Cikcilli, Alanya
Ciplakli, Turquía
de
$373,705
Complejo residencial Residence with a picturesque view, swimming pools and lounge areas, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$411,863
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$412,119
Está viendo
Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Turquía
de
$440,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$178,166
La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un parque infantil y una sala de juegos, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, una sauna.Finalidad - Febrero, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoInte…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Mostrar todo Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Barrio residencial Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Turquía
de
$116,382
La construcción de un nuevo complejo residencial ha comenzado, que se ubicará en Avsallar en un área de 2166 m2, constará de 1 bloque residencial, 7 pisos y 48 apartamentos. Debido a su ubicación, los propietarios podrán hacer la mejor ruta a cualquier lugar de la ciudad. El complejo residen…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools and around-the-clock security, Yalova, Turkey
Marmara Region, Turquía
de
$417,594
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre para niños y adultos, gimnasio, sauna, baño de vapor, canchas de tenis y baloncesto, parque infantil, cafetería, yoga y zonas de pilates, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana Centro y muelle de Yalova -…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones