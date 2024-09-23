Complejo residencial Two bedroom luxury apartment near the financial center.

Este es un proyecto único y único con tal concepto, ofreciendo un nuevo estilo de vida, tanto cómodo como conectado a la naturaleza, situado en la zona popular de Ümraniye junto al centro financiero de Estambul.

El proyecto se encuentra en una superficie de 23.000 m2, donde el 70% es zona verde, el complejo consta de 5 bloques residenciales, un total de 544 apartamentos de varios diseños de 2 + 1 a 5 + 1, con una superficie de 96 m2 a 267 m2.

El complejo tendrá un aparcamiento de 4 pisos y 2 plantas asignadas para tiendas, cafeterías, restaurantes, etc.

Todos los apartamentos están completamente terminados, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de calidad, muebles de cocina, así como un baño totalmente equipado.

El complejo se encuentra a 200 metros de la línea de metro M12, a 500 metros del centro financiero, y toda la infraestructura de la ciudad está cerca - tiendas, cafés, bancos, instituciones médicas educativas.

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Infraestructura:

Piscina

Gym

Sauna

Sala de eventos

Tiendas

Cafés y Restaurantes

Campos deportivos

Landscaping

Seguridad 27/7

Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.