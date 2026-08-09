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Dúplex en venta en Kocaeli, Turquía

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Dúplex 4 habitaciones en Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
$245,000
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Dúplex 5 habitaciones en Kartepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Kartepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en un Lugar Tranquilo con Servicios Sociales en Kartepe Los apartamentos están …
$471,692
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Dúplex 3 habitaciones en Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Sapanca Yolu Caddesi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
🏡Luxury Living Meets Nature ← Residencia exclusiva 2+1 en la puerta 41, Sapanca✨ Despertarse…
$175,000
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