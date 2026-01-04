Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Merkezefendi, Turquía

6 propiedades total found
Propiedad comercial 400 m² en Merkezefendi, Turquía
Propiedad comercial 400 m²
Merkezefendi, Turquía
Área 400 m²
$7,62M
Propiedad comercial 440 m² en Merkezefendi, Turquía
Propiedad comercial 440 m²
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 440 m²
Piso 2/3
$7,97M
Propiedad comercial 716 m² en Merkezefendi, Turquía
Propiedad comercial 716 m²
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 716 m²
Piso 1/4
$36,35M
Tienda 60 m² en Merkezefendi, Turquía
Tienda 60 m²
Merkezefendi, Turquía
Área 60 m²
Piso 1
$6,98M
Propiedad comercial 416 m² en Sirinkoy Mahallesi, Turquía
Propiedad comercial 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Turquía
Área 416 m²
$11,49M
Propiedad comercial 577 m² en Merkezefendi, Turquía
Propiedad comercial 577 m²
Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 577 m²
Piso 2/3
$25,33M
