Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eskişehir
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Eskisehir, Turquía

Odunpazari
8
Tepebasi
6
14 propiedades total found
De inversiones 220 m² en Odunpazari, Turquía
De inversiones 220 m²
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$5,53M
Dejar una solicitud
Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,04M
Dejar una solicitud
Tienda 410 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 410 m²
Tepebasi, Turquía
Área 410 m²
$15,73M
Dejar una solicitud
NotarNotar
Tienda 175 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 175 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
$13,98M
Dejar una solicitud
Oficina 160 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 160 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
$6,99M
Dejar una solicitud
Producción 25 m² en Odunpazari, Turquía
Producción 25 m²
Odunpazari, Turquía
Área 25 m²
$232,88M
Dejar una solicitud
Tienda 225 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 225 m²
Odunpazari, Turquía
Área 225 m²
$4,25M
Dejar una solicitud
Tienda 220 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 220 m²
Odunpazari, Turquía
Área 220 m²
$3,78M
Dejar una solicitud
Oficina 75 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 75 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
$5,24M
Dejar una solicitud
Tienda 555 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 555 m²
Odunpazari, Turquía
Área 555 m²
$14,27M
Dejar una solicitud
Oficina 125 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 125 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 3
$4,60M
Dejar una solicitud
Tienda 800 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 800 m²
Odunpazari, Turquía
Área 800 m²
$6,38M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 125 m² en Tepebasi, Turquía
Propiedad comercial 125 m²
Tepebasi, Turquía
Área 125 m²
$2,10M
Dejar una solicitud
Oficina 60 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 60 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
$2,64M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Eskisehir

oficinas
tiendas
Realting.com
Ir