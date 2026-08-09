Locales comerciales en venta en Aegean Region, Turquía

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59 propiedades total found
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INEST HOMES
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Hotel en Bodrum, Turquía
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Hotel
Bodrum, Turquía
Mini-hotel en venta en primera línea del mar en BodrumOfrecido para la venta mini-hotel en u…
$2,91M
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Hayat
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Negocio listo 30 m² en Konak, Turquía
Negocio listo 30 m²
Konak, Turquía
Área 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
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TekceTekce
Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
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Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
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Propiedad comercial 373 m² en Honaz, Turquía
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Honaz, Turquía
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$430,171
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Propiedad comercial 716 m² en Merkezefendi, Turquía
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Merkezefendi, Turquía
Habitaciones 4
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Área 716 m²
Piso 1/4
$36,04M
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Propiedad comercial 402 m² en Merkezefendi, Turquía
Propiedad comercial 402 m²
Merkezefendi, Turquía
Área 402 m²
$12,09M
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Propiedad comercial 3 m² en Imamkoy, Turquía
Propiedad comercial 3 m²
Imamkoy, Turquía
Área 3 m²
$2,21M
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Propiedad comercial 26 m² en Yakacik, Turquía
Propiedad comercial 26 m²
Yakacik, Turquía
Área 26 m²
$6,39M
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De inversiones 160 m² en Didim, Turquía
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Didim, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 2
$15,40M
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Propiedad comercial 330 m² en Nazilli, Turquía
Propiedad comercial 330 m²
Nazilli, Turquía
Área 330 m²
$10,02M
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De inversiones 2 m² en Cayyuzu, Turquía
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Cayyuzu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
Número de plantas 1
$1,50M
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Propiedad comercial 2 400 m² en Menderes, Turquía
Propiedad comercial 2 400 m²
Menderes, Turquía
Área 2 400 m²
Número de plantas 3
Precio en demanda
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Altincag Inmobiliaria
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Propiedad comercial 11 000 m² en Marmaris, Turquía
Propiedad comercial 11 000 m²
Marmaris, Turquía
Habitaciones 30
Dormitorios 30
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Tienda 163 m² en Konak, Turquía
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Restaurante, cafetería 202 m² en Bornova, Turquía
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Tienda 137 m² en Efeler, Turquía
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4★ Hotel Investment Project en Izmir Under Wyndham ManagementPrime Location " Key Competitiv…
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Hotel Invest
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Propiedad comercial 1 600 m² en Fethiye, Turquía
Propiedad comercial 1 600 m²
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Hotel 56 m² en Konak, Turquía
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Konak, Turquía
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Área 56 m²
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Tienda 78 m² en Kusadasi, Turquía
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Tiendas en un barrio elegante dentro de un complejo en Kuşadası Kuşadası se encuentra cerca …
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Hotel en Bodrum, Turquía
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Propiedad comercial 250 m² en Çeşme, Turquía
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Çeşme, Turquía
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