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Locales comerciales en venta en Alanya, Turquía

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28 propiedades total found
Propiedad comercial 229 m² en Mahmutlar, Turquía
Propiedad comercial 229 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 229 m²
Descripción de la propiedad: Nos complace presentar una oportunidad excepcional para comprar…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 50 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 50 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 50 m²
Piso 1/5
For rent. For investment What you get: Real estate with guaranteed income from renting in …
$215,864
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Propiedad comercial 229 m² en Mahmutlar, Turquía
Propiedad comercial 229 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 229 m²
Descripción de la propiedad: Nos complace presentar una oportunidad excepcional para comprar…
$875,613
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Propiedad comercial en Mahmutlar, Turquía
Propiedad comercial
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Número de plantas 6
Lista de preciosCommercial, 1+1Floor: Basement, , 15m2, 550.000 €Entra en una oportunidad ex…
$632,876
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Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Área 900 m²
Amplia Tienda de Alquiler Garantizado frente al mar en Alanya Kestel destaca por su proximid…
$2,58M
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Tienda 200 m² en Mahmutlar, Turquía
Tienda 200 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 200 m²
Kargıcak, una encantadora región en Alanya, Turquía, ofrece una atractiva oportunidad de inv…
Precio en demanda
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TekceTekce
Tienda en Kargicak, Turquía
Tienda
Kargicak, Turquía
Número de plantas 5
Nos gustaría anunciar que nuestro proyecto es adecuado para adquirir CIUDADANÍA TURCA a trav…
$607,364
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 19
The hotel is in Alanya 248 rooms suit, 74 m2. 50 standard rooms. To the beach 0 m. Plot 8.80…
$28,68M
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Propiedad comercial 50 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 50 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Área 50 m²
Piso 1/3
En alquiler. Lo que tienes: Bienes raíces comerciales con renta garantizada en Okurjalar. …
$278,190
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Propiedad comercial 40 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 40 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de inv…
$306,009
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Tienda 500 m² en Alanya, Turquía
Tienda 500 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Propiedades Comerciales en Venta en una Carretera de Circunvalación en Alanya Oba Alanya, el…
$608,916
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Propiedad comercial en Alanya, Turquía
Propiedad comercial
Alanya, Turquía
Habitaciones 1
Número de plantas 1
Bienes inmuebles comerciales en venta amueblados para oficina. Buenas reparaciones hechas. Á…
$151,289
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Propiedad comercial 720 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 720 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Área 720 m²
Piso 1/2
Lo que usted consigue: Espacio comercial en una de las zonas más buscadas de la ciudad. Zon…
$1,77M
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Propiedad comercial 484 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 484 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 484 m²
Piso 1/5
En alquiler. Lo que tienes: Tienda en la calle central de Alanya. Zona / playa: Alanya es …
$1,39M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
This all-inclusive deluxe hotel is located in Alanya, 12 km from the beach. It features a sp…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² en Alanya, Turquía
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 325
Área 13 000 m²
$44,31M
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 20
The hotel is urban type, it is one main 6-storey building. Located 40 km from Alanya airport…
$8,38M
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Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite en Alanya, Turquía
Experimente lo máximo del lujo: propiedad fraccionada en hoteles de élite
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/7
El programa Right way Invest ofrece a los inversores una oportunidad única de adquirir una p…
$131,708
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Tienda en Mahmutlar, Turquía
Tienda
Mahmutlar, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 12
# INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN - IGÅNGSDFECHA: 20.05.2021 - FECHA DE CIERRE: 31.11.2022 - TOT…
$212,548
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Tienda 63 m² en Alanya, Turquía
Tienda 63 m²
Alanya, Turquía
Área 63 m²
Ubicada en medio del encanto histórico de Alanya, la tienda Alanya Center Shop es un testimo…
Precio en demanda
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Hotel en Alanya, Turquía
Hotel
Alanya, Turquía
The hotel complex is located on the first coastline, from the center of Alanya, 12 km. From …
$27,69M
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Oficina 185 m² en Mahmutlar, Turquía
Oficina 185 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 185 m²
Número de plantas 2
Espacio de oficina En Mahmutlar Alanya, se vende una oficina del sótano de dos pisos +. El á…
$500,494
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Propiedad comercial 47 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 47 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/3
Lo que tienes: Bienes raíces comerciales con renta garantizada en Okurjalar. Distrito / pla…
$205,861
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Propiedad comercial 50 m² en Alanya, Turquía
Propiedad comercial 50 m²
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/3
Lo que tienes: Bienes raíces comerciales con renta garantizada en Okurjalar. Distrito / pla…
$333,828
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5* hotel in Alanya en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya
Alanya, Turquía
Área 18 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Superficie: 18.000 m2Año de construcción: 2016Habitaciones: 335 …
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. en Alanya, Turquía
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turquía
Área 50 000 m²
Hotel 5 estrellas en Alanya.Precio: 100,000,000 EURSuperficie: 50.000 m2Año de construcción:…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² en Oba, Turquía
Hotel 2 500 m²
Oba, Turquía
Habitaciones 146
Área 2 500 m²
$9,45M
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