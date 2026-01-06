Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Efeler
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Efeler, Turquía

tiendas
3
7 propiedades total found
De inversiones 150 m² en Kardeskoy, Turquía
De inversiones 150 m²
Kardeskoy, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
$937,352
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 45 m² en Tepecik, Turquía
Propiedad comercial 45 m²
Tepecik, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Número de plantas 3
$15,82M
Dejar una solicitud
Tienda 137 m² en Efeler, Turquía
Tienda 137 m²
Efeler, Turquía
Área 137 m²
$1,09M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 3 m² en Imamkoy, Turquía
Propiedad comercial 3 m²
Imamkoy, Turquía
Área 3 m²
$2,23M
Dejar una solicitud
Tienda 40 m² en Efeler, Turquía
Tienda 40 m²
Efeler, Turquía
Área 40 m²
$1,38M
Dejar una solicitud
Tienda 115 m² en Efeler, Turquía
Tienda 115 m²
Efeler, Turquía
Área 115 m²
$4,92M
Dejar una solicitud
De inversiones 2 m² en Cayyuzu, Turquía
De inversiones 2 m²
Cayyuzu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
Número de plantas 1
$1,52M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir