Locales comerciales en venta en Tepebasi, Turquía

tiendas
3
6 propiedades total found
Tienda 410 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 410 m²
Tepebasi, Turquía
Área 410 m²
$15,84M
Oficina 75 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 75 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
$5,29M
Tienda 175 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 175 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
$14,10M
Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,06M
Oficina 160 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 160 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
$7,05M
Propiedad comercial 125 m² en Tepebasi, Turquía
Propiedad comercial 125 m²
Tepebasi, Turquía
Área 125 m²
$2,12M
