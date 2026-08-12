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Locales comerciales en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
10
Fatih
14
Yalova
12
Beyoglu
10
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130 propiedades total found
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa en Kalender Caddesi, Turquía
TOP TOP
Operational Petrol Ofisi Fuel Station for Sale in Bursa
Kalender Caddesi, Turquía
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Estación de Combustible Operacional de Petrol Ofisi en venta en BursaUna estación de combust…
$3,24M
VAT
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul en , Turquía
TOP TOP
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Turquía
Área 2 300 m²
Número de plantas 4
Un edificio comercial independiente de nueva construcción que ofrece alta visibilidad y exce…
$4,36M
VAT
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Propiedad comercial en Karacahisar, Turquía
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Propiedad comercial
Karacahisar, Turquía
Imagina que despiertas y el negocio está funcionando. Minería, procesamiento, ganancia. Sin …
$12,00M
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TekceTekce
Propiedad comercial 72 m² en Kagithane, Turquía
Propiedad comercial 72 m²
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 10
Habitaciones de hotel de inversión en venta a 1,2 km del metro en Kağıthane İstanbul. El pro…
$349,851
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Número de plantas 9
Hotel boutique con vistas al Bósforo en Estambul Beyoğlu. El hotel boutique está situado en…
$7,49M
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Propiedad comercial 1 m² en , Turquía
Propiedad comercial 1 m²
, Turquía
Área 1 m²
$3,40M
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Propiedad comercial 2 318 m² en Uskudar, Turquía
Propiedad comercial 2 318 m²
Uskudar, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Área 2 318 m²
Número de plantas 8
Centro de Negocios en Istanbul Üsküdar, Cerca de la Línea de Metro y Metrobus El centro de n…
$10,47M
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Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429,520
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Propiedad comercial 1 m² en , Turquía
Propiedad comercial 1 m²
, Turquía
Área 1 m²
$1,86M
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Tienda 1 200 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 1 200 m²
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$1,20M
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Propiedad comercial 6 m² en Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turquía
Propiedad comercial 6 m²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turquía
Área 6 m²
$720,83M
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Tienda 108 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 108 m²
Esenyurt, Turquía
Área 108 m²
Número de plantas 20
Tiendas en venta en una ubicación ventajosa en Estambul Esenyurt Estas tiendas llave en mano…
$199,750
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De inversiones 4 m² en , Turquía
De inversiones 4 m²
, Turquía
Área 4 m²
$3,49M
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Tienda 1 502 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 1 502 m²
Kagithane, Turquía
Área 1 502 m²
Número de plantas 13
Tienda en una ubicación estratégica en Kağıthane, Estambul La tienda en Kağıthane, Estambul,…
$12,59M
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Propiedad comercial 72 m² en , Turquía
Propiedad comercial 72 m²
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
$6,98M
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Oficina 95 m² en Süreyya Opera, Turquía
Oficina 95 m²
Süreyya Opera, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1
$12,09M
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Tienda 500 m² en Altinova, Turquía
Tienda 500 m²
Altinova, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Piso 1/3
Oficinas y Tiendas en el Centro Comercial Frente a la Carretera Principal en Yalova Yalova e…
$805,927
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Propiedad comercial 2 000 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 2 000 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 2 000 m²
Número de plantas 8
Hotel con vistas al mar y a la ciudad en la avenida principal de la zona turística de Estamb…
$17,98M
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Propiedad comercial 850 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 850 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Área 850 m²
Número de plantas 4
Hotel con 24 Habitaciones a 50 m de la Calle Istiklal y del Hotel Pera Palace en Pera, Beyoğ…
$9,72M
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De inversiones 110 m² en 13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
De inversiones 110 m²
13 Nisan Cifte Cesme Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 2
$14,74M
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Propiedad comercial 269 m² en Sisli, Turquía
Propiedad comercial 269 m²
Sisli, Turquía
Área 269 m²
Este proyecto está situado en sisli, una de las ubicaciones más centrales y buscadas de ista…
$1,56M
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Tienda 87 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 87 m²
Basaksehir, Turquía
Área 87 m²
Inversión Nuevas tiendas en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un …
$360,243
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Tienda 90 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 90 m²
Esenyurt, Turquía
Área 90 m²
Tiendas listas para usar en venta en Esenyurt Estambul Las tiendas del distrito Esenyurt de …
$749,351
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Oficina 85 m² en Sariyer, Turquía
Oficina 85 m²
Sariyer, Turquía
Área 85 m²
Número de plantas 65
Amplias oficinas cerca de la autopista TEM en İstanbul Sarıyer Sarıyer, uno de los distritos…
$725,104
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Propiedad comercial 4 m² en , Turquía
Propiedad comercial 4 m²
, Turquía
Área 4 m²
$9,18M
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Situado en la vibrante y muy codiciada zona de Cihangir, Beyoglu, este hotel boutique ofrece…
$8,49M
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Oficina 41 m² en Yalova Merkez, Turquía
Oficina 41 m²
Yalova Merkez, Turquía
Área 41 m²
Piso 1/5
Tiendas Frente a la Autopista de Istanbul en Yalova Gaziosmanpaşa Yalova es una ciudad turís…
$78,514
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Tienda 291 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 291 m²
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 291 m²
Número de plantas 1
Tienda en Venta en Çekmeköy con Alto Potencial de Ingresos Çekmeköy, ubicado en el lado asiá…
$1,05M
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De inversiones 86 m² en , Turquía
De inversiones 86 m²
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/1
$6,74M
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Tienda 248 m² en Cicek Caddesi, Turquía
Tienda 248 m²
Cicek Caddesi, Turquía
Área 248 m²
$21,86M
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