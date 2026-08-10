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Locales comerciales en venta en Antalya, Turquía

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Muratpasa
43
Alanya
28
Aksu
11
Dosemealti
5
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119 propiedades total found
Propiedad comercial 2 500 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 2 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Área 2 500 m²
Número de plantas 4
Hotel con Negocio en Funcionamiento en Venta en Güzeloba, Antalya El edificio hotelero en ve…
$2,94M
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Hotel 8 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 8 m²
Camyuva, Turquía
Área 8 m²
$9,79B
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Oficina 150 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 150 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 5
Locales Comerciales en la Circunvalación de Alanya Las propiedades comerciales se encuentran…
$280,447
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TekceTekce
Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$228,189
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Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
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Propiedad comercial 43 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 43 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 43 m²
Piso 1/4
Alquiler Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de centro de negocios en el cent…
$173,948
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Propiedad comercial 5 m² en Dosemealti, Turquía
Propiedad comercial 5 m²
Dosemealti, Turquía
Área 5 m²
$174,39M
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Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
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Oficina 161 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 161 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 161 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$466,546
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Propiedad comercial 229 m² en Mahmutlar, Turquía
Propiedad comercial 229 m²
Mahmutlar, Turquía
Área 229 m²
Descripción de la propiedad: Nos complace presentar una oportunidad excepcional para comprar…
$875,613
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De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
De inversiones 454 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
Piso 1/1
$59,29M
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Oficina 128 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 128 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 3
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$530,540
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Propiedad comercial 2 m² en Aksu, Turquía
Propiedad comercial 2 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
Número de plantas 4
$137,19M
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Propiedad comercial 900 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 900 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Tiendas en venta en Alanya ofrecen una de las oportunidades de inversión inmobiliaria más se…
$4,38M
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Tienda 577 m² en Aksu, Turquía
Tienda 577 m²
Aksu, Turquía
Área 577 m²
Número de plantas 2
Propiedad Comercial en una Carretera Principal con Grandes Espacios de Uso en Antalya Altınt…
$2,53M
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Oficina 123 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 123 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 123 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$542,292
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Propiedad comercial 371 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 371 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 371 m²
Piso 2/4
$54,13M
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De inversiones 220 m² en Dagbeli, Turquía
De inversiones 220 m²
Dagbeli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$7,38M
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Tienda 120 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 120 m²
Muratpasa, Turquía
Área 120 m²
$24,76M
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Propiedad comercial 10 m² en Kepez, Turquía
Propiedad comercial 10 m²
Kepez, Turquía
Área 10 m²
$405,76M
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Propiedad comercial 320 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 320 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 320 m²
Situado en la vibrante zona turcoler de Alanya, esta propiedad comercial ofrece una oportuni…
$758,864
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Propiedad comercial 200 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 200 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 200 m²
Esta exclusiva propiedad comercial se encuentra en la zona de Damlatas de Alanya, a solo 200…
$1,90M
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Hotel 4 m² en Camyuva, Turquía
Hotel 4 m²
Camyuva, Turquía
Área 4 m²
$685,95M
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Tienda 275 m² en Aksu, Turquía
Tienda 275 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 275 m²
Número de plantas 3
Tiendas de 3 pisos dentro de un proyecto único en Antalya Aksu Las tiendas están situadas en…
$906,535
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Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$283,312
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Tienda 579 m² en Kepez, Turquía
Tienda 579 m²
Kepez, Turquía
Área 579 m²
Locales de inversión con alto potencial de rentabilidad en Kepez, Antalya Ubicada en la zona…
$828,929
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Tienda 39 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 39 m²
Muratpasa, Turquía
Área 39 m²
$2,56M
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Propiedad comercial 440 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 440 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 440 m²
Situado en el corazón de Antalya Aksu, esta tienda comercial ofrece una posición estratégica…
$966,482
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Propiedad comercial 400 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 400 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 400 m²
Si buscas tiendas en venta en Alanya, Oba, este floreciente distrito de la Riviera Turca ofr…
$2,62M
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Propiedad comercial 126 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 126 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Si usted está buscando una inversión lucrativa o la base perfecta para su negocio, las ofici…
$525,368
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