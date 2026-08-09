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Locales comerciales en venta en Fethiye, Turquía

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5 propiedades total found
Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
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Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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INEST HOMES
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Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
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Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
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Área 100 m²
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Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
$319,616
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Propiedad comercial 1 600 m² en Fethiye, Turquía
Propiedad comercial 1 600 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Área 1 600 m²
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Hotel Boutique de Gran Capacidad con 16 Habitaciones en Ölüdeniz, Fethiye Fethiye es una de …
$2,61M
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TekceTekce
Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$293,651
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Propiedad comercial 1 600 m² en Oludeniz, Turquía
Propiedad comercial 1 600 m²
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 16
Área 1 600 m²
Fethiye, situada en una de las regiones más impresionantes del Mediterráneo, es conocida por…
$2,94M
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