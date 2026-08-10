Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Muratpasa, Turquía

;
hoteles
5
oficinas
19
inversiones inmobiliarias
3
tiendas
8
43 propiedades total found
Propiedad comercial 2 500 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 2 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Área 2 500 m²
Número de plantas 4
Hotel con Negocio en Funcionamiento en Venta en Güzeloba, Antalya El edificio hotelero en ve…
$2,94M
Dejar una solicitud
Oficina 150 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 150 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 5
Locales Comerciales en la Circunvalación de Alanya Las propiedades comerciales se encuentran…
$280,447
Dejar una solicitud
Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$228,189
Dejar una solicitud
TekceTekce
Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 43 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 43 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 43 m²
Piso 1/4
Alquiler Para la inversión Lo que tienes: Un nuevo proyecto de centro de negocios en el cent…
$173,948
Dejar una solicitud
Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
Dejar una solicitud
Oficina 161 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 161 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 161 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$466,546
Dejar una solicitud
Oficina 128 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 128 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 3
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$530,540
Dejar una solicitud
Oficina 123 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 123 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 123 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$542,292
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 371 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 371 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 371 m²
Piso 2/4
$54,13M
Dejar una solicitud
Tienda 120 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 120 m²
Muratpasa, Turquía
Área 120 m²
$24,76M
Dejar una solicitud
Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$283,312
Dejar una solicitud
Tienda 39 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 39 m²
Muratpasa, Turquía
Área 39 m²
$2,56M
Dejar una solicitud
Tienda 337 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 337 m²
Muratpasa, Turquía
Área 337 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$1,43M
Dejar una solicitud
Tienda 1 500 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 1 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Local Comercial en Venta en una Ubicación Privilegiada en Şirinyalı, Antalya El local de tre…
$1,99M
Dejar una solicitud
Oficina 209 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 209 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 209 m²
Piso 4
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$764,434
Dejar una solicitud
Oficina 68 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 68 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 68 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$211,075
Dejar una solicitud
De inversiones 120 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 120 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
$5,23M
Dejar una solicitud
Hotel en Muratpasa, Turquía
Hotel
Muratpasa, Turquía
Hotel operativo en Adrasan (Antalya) - negocio hotelero listo rodeado de montañas y el Mar M…
$3,21M
Dejar una solicitud
Oficina 247 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 247 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 247 m²
Piso 2
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$588,445
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 576 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 576 m²
Muratpasa, Turquía
Área 576 m²
$30,81M
Dejar una solicitud
Oficina 55 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 55 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$174,955
Dejar una solicitud
Tienda 92 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 92 m²
Muratpasa, Turquía
Área 92 m²
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$651,905
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 230 m² en Muratpasa, Turquía
Restaurante, cafetería 230 m²
Muratpasa, Turquía
Área 230 m²
Local Comercial con Inquilino en Venta en una Ubicación Céntrica de Alanya Mahmutlar Mahmutl…
$854,085
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 576 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 576 m²
Muratpasa, Turquía
Área 576 m²
$30,52M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 350 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 350 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 350 m²
Número de plantas 2
Local Comercial a 400 m de la Marina en Antalya Muratpaşa Kaleiçi Este local comercial en Ka…
$2,22M
Dejar una solicitud
Oficina 143 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 143 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 143 m²
Locales Comerciales con Vistas a la Ciudad en Venta en un Centro de Negocios en Oba, Alanya …
$319,465
Dejar una solicitud
De inversiones 235 m² en Muratpasa, Turquía
De inversiones 235 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Número de plantas 3
$3,66M
Dejar una solicitud
Oficina 73 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 73 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 73 m²
Piso 1
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$161,534
Dejar una solicitud
Oficina 90 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 90 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$393,626
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir