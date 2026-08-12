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Locales comerciales en venta en Estambul, Turquía

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Fatih
14
Beyoglu
10
Kadikoy
10
Sariyer
9
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95 propiedades total found
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul en , Turquía
TOP TOP
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Turquía
Área 2 300 m²
Número de plantas 4
Un edificio comercial independiente de nueva construcción que ofrece alta visibilidad y exce…
$4,36M
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Agencia
Doga Kececioglu
Idiomas hablados
English, Türkçe
Propiedad comercial 72 m² en Kagithane, Turquía
Propiedad comercial 72 m²
Kagithane, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 72 m²
Número de plantas 10
Habitaciones de hotel de inversión en venta a 1,2 km del metro en Kağıthane İstanbul. El pro…
$349,851
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Número de plantas 9
Hotel boutique con vistas al Bósforo en Estambul Beyoğlu. El hotel boutique está situado en…
$7,49M
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TekceTekce
Propiedad comercial 2 318 m² en Uskudar, Turquía
Propiedad comercial 2 318 m²
Uskudar, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Área 2 318 m²
Número de plantas 8
Centro de Negocios en Istanbul Üsküdar, Cerca de la Línea de Metro y Metrobus El centro de n…
$10,47M
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Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429,520
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Tienda 1 200 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 1 200 m²
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$1,20M
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Propiedad comercial 6 m² en Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turquía
Propiedad comercial 6 m²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turquía
Área 6 m²
$720,83M
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Tienda 108 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 108 m²
Esenyurt, Turquía
Área 108 m²
Número de plantas 20
Tiendas en venta en una ubicación ventajosa en Estambul Esenyurt Estas tiendas llave en mano…
$199,750
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Tienda 1 502 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 1 502 m²
Kagithane, Turquía
Área 1 502 m²
Número de plantas 13
Tienda en una ubicación estratégica en Kağıthane, Estambul La tienda en Kağıthane, Estambul,…
$12,59M
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Oficina 95 m² en Süreyya Opera, Turquía
Oficina 95 m²
Süreyya Opera, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1
$12,09M
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Propiedad comercial 2 000 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 2 000 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 2 000 m²
Número de plantas 8
Hotel con vistas al mar y a la ciudad en la avenida principal de la zona turística de Estamb…
$17,98M
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Propiedad comercial 850 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 850 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Área 850 m²
Número de plantas 4
Hotel con 24 Habitaciones a 50 m de la Calle Istiklal y del Hotel Pera Palace en Pera, Beyoğ…
$9,72M
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Propiedad comercial 269 m² en Sisli, Turquía
Propiedad comercial 269 m²
Sisli, Turquía
Área 269 m²
Este proyecto está situado en sisli, una de las ubicaciones más centrales y buscadas de ista…
$1,56M
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Tienda 87 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 87 m²
Basaksehir, Turquía
Área 87 m²
Inversión Nuevas tiendas en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un …
$360,243
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Tienda 90 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 90 m²
Esenyurt, Turquía
Área 90 m²
Tiendas listas para usar en venta en Esenyurt Estambul Las tiendas del distrito Esenyurt de …
$749,351
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Oficina 85 m² en Sariyer, Turquía
Oficina 85 m²
Sariyer, Turquía
Área 85 m²
Número de plantas 65
Amplias oficinas cerca de la autopista TEM en İstanbul Sarıyer Sarıyer, uno de los distritos…
$725,104
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Situado en la vibrante y muy codiciada zona de Cihangir, Beyoglu, este hotel boutique ofrece…
$8,49M
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Tienda 291 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 291 m²
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 291 m²
Número de plantas 1
Tienda en Venta en Çekmeköy con Alto Potencial de Ingresos Çekmeköy, ubicado en el lado asiá…
$1,05M
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Tienda 175 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 175 m²
Basaksehir, Turquía
Área 175 m²
Número de plantas 5
Tiendas de Inversión en una Calle Principal de Estambul Başakşehir Estas elegantes tiendas s…
$599,250
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Oficina 57 m² en Atasehir, Turquía
Oficina 57 m²
Atasehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 57 m²
Número de plantas 9
Propiedades Comerciales de Inversión Cerca del Metro en Ataşehir, Estambul Las propiedades c…
$267,873
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A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. en Ordu Avenue, Turquía
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turquía
Número de plantas 4
Este edificio renovado se encuentra en el distrito de Laleli/Fatih, en el centro de Estambul…
$4,00M
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Propiedad comercial 1 502 m² en Beykoz, Turquía
Propiedad comercial 1 502 m²
Beykoz, Turquía
Área 1 502 m²
Esta tienda en Kagıthane, istanbul, forma parte de una oficina moderna y complejo residencia…
$14,16M
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Tienda 220 m² en Bagcilar, Turquía
Tienda 220 m²
Bagcilar, Turquía
Área 220 m²
A 50 metros de distancia a la estación de metro en Bagcilar İstanbul Migros Mercado inquilin…
$1,50M
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Restaurante, cafetería 175 m² en Fatih, Turquía
Restaurante, cafetería 175 m²
Fatih, Turquía
Área 175 m²
Número de plantas 4
Cafetería de 4 plantas llave en mano con vistas al mar en Fatih Balat Ofreciendo una vista i…
$2,25M
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Propiedad comercial 6 868 m² en Eyupsultan, Turquía
Propiedad comercial 6 868 m²
Eyupsultan, Turquía
Área 6 868 m²
Número de plantas 5
Propiedad comercial dentro de un proyecto en la calle principal de Estambul La propiedad com…
$44,96M
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Propiedad comercial 61 m² en Kagithane, Turquía
Propiedad comercial 61 m²
Kagithane, Turquía
Área 61 m²
Número de plantas 10
Habitaciones de hotel de inversión en venta a 1,2 km del metro en Kağıthane İstanbul. El pro…
$324,449
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Oficina 377 m² en Sisli, Turquía
Oficina 377 m²
Sisli, Turquía
Área 377 m²
Tiendas llave en mano adecuadas para la inversión en Şişli Estambul El proyecto está ubicado…
$2,30M
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Propiedad comercial 57 m² en Kadikoy, Turquía
Propiedad comercial 57 m²
Kadikoy, Turquía
Dormitorios 1
Área 57 m²
Estas tiendas en venta se encuentran en Kadıkoy, en el lado anatolio de istanbul, una zona p…
$1,35M
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Oficina 478 m² en Maltepe, Turquía
Oficina 478 m²
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 478 m²
Número de plantas 29
Oficinas Premium con Opción de Garantía de Alquiler Cerca de la Carretera Principal en Malte…
$1,85M
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Tienda 550 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 550 m²
Eyupsultan, Turquía
Área 550 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$599,250
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