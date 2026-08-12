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Locales comerciales en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
40
Muratpasa
43
Alanya
28
Provincia de Mersin
19
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142 propiedades total found
Propiedad comercial 2 500 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 2 500 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 25
Dormitorios 25
Área 2 500 m²
Número de plantas 4
Hotel con Negocio en Funcionamiento en Venta en Güzeloba, Antalya El edificio hotelero en ve…
$2,93M
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De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
De inversiones 454 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
Piso 1/1
$59,29M
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Propiedad comercial 400 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 400 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 400 m²
Situado en la bulliciosa zona Cleopatra del centro de la ciudad de Alanya, esta propiedad co…
$1,58M
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TekceTekce
De inversiones 405 m² en Kayi, Turquía
De inversiones 405 m²
Kayi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
$11,16M
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Oficina 115 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 115 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 115 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$696,212
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Propiedad comercial 900 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 900 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 900 m²
Tiendas en venta en Alanya ofrecen una de las oportunidades de inversión inmobiliaria más se…
$4,38M
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Oficina 90 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 90 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 90 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$185,894
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De inversiones 53 m² en Konyaalti, Turquía
De inversiones 53 m²
Konyaalti, Turquía
Área 53 m²
Local comercial en un complejo moderno en Konyaalti – una inversión en un lugar que funciona…
$239,933
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Tienda 300 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 300 m²
Muratpasa, Turquía
Área 300 m²
Pisos a Estrenar en una Ubicación Céntrica en Alanya Antalya Alanya ha sido una zona privil…
$1,14M
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Propiedad comercial 126 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 126 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Si usted está buscando una inversión lucrativa o la base perfecta para su negocio, las ofici…
$525,368
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$681,228
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Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
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Propiedad comercial 350 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 350 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 350 m²
Número de plantas 2
Local Comercial a 400 m de la Marina en Antalya Muratpaşa Kaleiçi Este local comercial en Ka…
$2,22M
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Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 70 m²
Propiedades Comerciales en Venta en la Transitada Carretera Anular en Oba, Alanya Alanya, el…
$514,505
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Oficina 70 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 70 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevas oficinas ubicadas en el bullicioso centro de servicios de Alanya Mahmutlar Las elegan…
$283,312
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Propiedad comercial 576 m² en Muratpasa, Turquía
Propiedad comercial 576 m²
Muratpasa, Turquía
Área 576 m²
$30,52M
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Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Área 900 m²
Amplia Tienda de Alquiler Garantizado frente al mar en Alanya Kestel destaca por su proximid…
$2,58M
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Tienda 2 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 2 m²
Mezitli, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 1
$162,77M
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Hotel 1 m² en Akdeniz, Turquía
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turquía
Área 1 m²
$40,69M
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Propiedad comercial 2 m² en Aksu, Turquía
Propiedad comercial 2 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
Número de plantas 4
$137,19M
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Propiedad comercial 1 m² en Gonen, Turquía
Propiedad comercial 1 m²
Gonen, Turquía
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 m²
$103,47M
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Oficina 95 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 95 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 95 m²
Amplias Oficinas con Vista a la Ciudad y Diseño Elegante en Venta en el Centro de Alanya El…
$262,432
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De inversiones 500 m² en Yenisehir, Turquía
De inversiones 500 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Piso 1/1
$8,64M
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Oficina 90 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 90 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$393,626
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Oficina 247 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 247 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 247 m²
Piso 2
Propiedades Comerciales a Poca Distancia de la Playa en Avsallar, Alanya Avsallar, un distri…
$588,445
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Propiedad comercial 320 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 320 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Área 320 m²
Situado en la vibrante zona turcoler de Alanya, esta propiedad comercial ofrece una oportuni…
$758,864
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Propiedad comercial 200 m² en Región del Mediterráneo, Turquía
Propiedad comercial 200 m²
Región del Mediterráneo, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Locales comerciales con garantía de alquiler en Alanya ofrecen a los inversores una de las o…
$466,993
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Tienda 200 m² en Kepez, Turquía
Tienda 200 m²
Kepez, Turquía
Área 200 m²
Número de plantas 3
Locales Comerciales Aptos para Uso a Largo Plazo en una Transitada Calle Principal de Kepez …
$737,805
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Oficina 128 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 128 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 128 m²
Piso 3
Oficinas en una plaza con aparcamiento interior en el centro de Oba, Alanya Oba destaca como…
$530,540
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Tipos de propiedades en Región del Mediterráneo

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