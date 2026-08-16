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Locales comerciales en venta en Mugla, Turquía

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Bodrum
9
Fethiye
5
15 propiedades total found
Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Número de plantas 2
Propuesta de inversiónApartamento hotel en primera línea en Yalykavak (Bodrum)Un hotel de ap…
$11,81M
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Propiedad comercial 1 077 m² en Bodrum, Turquía
Propiedad comercial 1 077 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Área 1 077 m²
Número de plantas 2
Hotel Frente al Mar de 9 Unidades en Venta en Yalıkavak Este hotel en venta se encuentra en …
$11,81M
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Propiedad comercial 11 000 m² en Marmaris, Turquía
Propiedad comercial 11 000 m²
Marmaris, Turquía
Habitaciones 30
Dormitorios 30
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Hotel frente al mar de 30 habitaciones y listo para inversión en venta en Orhaniye Orhaniye …
$11,01M
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Propiedad comercial 1 600 m² en Oludeniz, Turquía
Propiedad comercial 1 600 m²
Oludeniz, Turquía
Dormitorios 16
Área 1 600 m²
Fethiye, situada en una de las regiones más impresionantes del Mediterráneo, es conocida por…
$2,94M
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Propiedad comercial 1 600 m² en Fethiye, Turquía
Propiedad comercial 1 600 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 16
Dormitorios 16
Área 1 600 m²
Número de plantas 3
Hotel Boutique de Gran Capacidad con 16 Habitaciones en Ölüdeniz, Fethiye Fethiye es una de …
$2,60M
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Tienda 66 m² en Bodrum, Turquía
Tienda 66 m²
Bodrum, Turquía
Área 66 m²
Piso 1
Unidades Comerciales de Alto Valor en una Ubicación Excelente con Diseño Moderno en Konacık …
$947,280
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TekceTekce
Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Mini-hotel en venta en primera línea del mar en BodrumOfrecido para la venta mini-hotel en u…
$2,91M
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Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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Agencia
INEST HOMES
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English, Русский, Українська, Türkçe
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Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$291,498
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Propiedad comercial 1 150 m² en Bodrum, Turquía
Propiedad comercial 1 150 m²
Bodrum, Turquía
Área 1 150 m²
Propiedades Comerciales Funcionales Personalizadas en Bodrum Konacık Las propiedades comerci…
$8,70M
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De inversiones 150 m² en Gundogan, Turquía
De inversiones 150 m²
Gundogan, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$22,09M
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Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 100 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
$326,200
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Hotel en Bodrum, Turquía
Hotel
Bodrum, Turquía
Presentado en venta hotel, situado en la primera costa de la ciudad balneario de Bodrum.Bodr…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² en Bodrum, Turquía
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turquía
Habitaciones 384
Área 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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