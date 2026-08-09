Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Konak, Turquía

;
hoteles
3
7 propiedades total found
Negocio listo 30 m² en Konak, Turquía
Negocio listo 30 m²
Konak, Turquía
Área 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
Dejar una solicitud
Tienda 163 m² en Konak, Turquía
Tienda 163 m²
Konak, Turquía
Área 163 m²
Piso 1/38
Propiedades comerciales en la calle principal en el complejo de uso mixto en Konak İzmir Las…
$961,160
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 135 m² en Konak, Turquía
Propiedad comercial 135 m²
Konak, Turquía
Área 135 m²
Sarıyer, uno de los distritos más deseables y dinámicos de Estambul, es famoso por sus exube…
$1,17M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 10 m² en Konak, Turquía
Hotel 10 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 3/4
4★ Hotel Investment Project en Izmir Under Wyndham ManagementPrime Location " Key Competitiv…
$35,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Hotel 56 m² en Konak, Turquía
Hotel 56 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Dejar una solicitud
Tienda 388 m² en Konak, Turquía
Tienda 388 m²
Konak, Turquía
Área 388 m²
Piso 1/38
Propiedades comerciales en un prestigioso complejo en Konak İzmir Los locales comerciales es…
$2,61M
Dejar una solicitud
Hotel 40 m² en Konak, Turquía
Hotel 40 m²
Konak, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Radisson Hotel RoomsLa habitación se puede comprar en su totalidad o en acciones de 0.25% (1…
$133,400
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir