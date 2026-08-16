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Locales comerciales en venta en Central Anatolia Region, Turquía

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Eskisehir
12
Ankara
8
Odunpazari
7
Tepebasi
5
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27 propiedades total found
Oficina 96 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 96 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$193,977
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Propiedad comercial 125 m² en Tepebasi, Turquía
Propiedad comercial 125 m²
Tepebasi, Turquía
Área 125 m²
$2,09M
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Tienda 555 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 555 m²
Odunpazari, Turquía
Área 555 m²
$14,24M
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Oficina 160 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 160 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
$6,98M
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Oficina 125 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 125 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 3
$4,59M
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Tienda 93 m² en Golbasi, Turquía
Tienda 93 m²
Golbasi, Turquía
Área 93 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$366,686
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TekceTekce
De inversiones 220 m² en Melikgazi, Turquía
De inversiones 220 m²
Melikgazi, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
$6,02M
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De inversiones 220 m² en Odunpazari, Turquía
De inversiones 220 m²
Odunpazari, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
$5,52M
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Oficina 60 m² en Odunpazari, Turquía
Oficina 60 m²
Odunpazari, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
$2,64M
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Oficina 75 m² en Tepebasi, Turquía
Oficina 75 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
$5,23M
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Propiedad comercial 550 m² en Selcuklu, Turquía
Propiedad comercial 550 m²
Selcuklu, Turquía
Dormitorios 14
Área 550 m²
Este encantador hotel boutique de 14 habitaciones está situado en el corazón de Kaleici, Ant…
$5,49M
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Propiedad comercial 512 m² en Cankaya, Turquía
Propiedad comercial 512 m²
Cankaya, Turquía
Área 512 m²
Número de plantas 5
Lujoso centro de negocios con alto potencial de alquiler en Ankara Ankara, ubicada en el cor…
$2,06M
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Tienda 225 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 225 m²
Odunpazari, Turquía
Área 225 m²
$4,24M
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Negocio listo 144 m² en Yogunhisar, Turquía
Negocio listo 144 m²
Yogunhisar, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
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Tienda 800 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 800 m²
Odunpazari, Turquía
Área 800 m²
$6,37M
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Oficina 55 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 55 m²
Golbasi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 7
Oficinas en el Bulevar Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz en Ankara Como capital y centro admini…
$198,959
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Propiedad comercial 1 700 m² en Akyurt, Turquía
Propiedad comercial 1 700 m²
Akyurt, Turquía
Área 1 700 m²
Número de plantas 3
Propiedades Comerciales en Ankara Cerca del Aeropuerto Esenboğa La capital de Turquía, Ankar…
$1,15M
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Tienda 175 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 175 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
$13,95M
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Tienda 5 m² en Etimesgut, Turquía
Tienda 5 m²
Etimesgut, Turquía
Área 5 m²
Número de plantas 18
Participación en Propiedad Comercial con Alta Renta en Ankara Etimesgut La propiedad comerci…
$31,675
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Oficina 50 m² en Golbasi, Turquía
Oficina 50 m²
Golbasi, Turquía
Área 50 m²
Número de plantas 4
Unidades Comerciales de Inversión Recién Construidas en una Ubicación Privilegiada en İncek,…
$133,936
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Tienda 220 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 220 m²
Odunpazari, Turquía
Área 220 m²
$3,78M
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Negocio listo 250 m² en Yogunhisar, Turquía
Negocio listo 250 m²
Yogunhisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
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Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,03M
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Propiedad comercial 340 m² en Akyurt, Turquía
Propiedad comercial 340 m²
Akyurt, Turquía
Área 340 m²
Número de plantas 4
Propiedades comerciales en Ankara cerca del aeropuerto y el recinto ferial Ankara, la capita…
$1,05M
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Propiedad comercial 700 m² en Akarca Koyu, Turquía
Propiedad comercial 700 m²
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Nº de cuartos de baño 3
Área 700 m²
Piso 1/3
Lo que tienes: Propiedad comercial de tres pisos en el centro de Mahmutlar. Area\beach: La …
$1,33M
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Propiedad comercial 210 m² en Akarca Koyu, Turquía
Propiedad comercial 210 m²
Akarca Koyu, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Área 210 m²
Piso 3/8
Lo que tienes: Una oferta comercial única es un prestigioso centro de negocios con vistas al…
$398,994
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Propiedad comercial 2 600 m² en Ovakent, Turquía
Propiedad comercial 2 600 m²
Ovakent, Turquía
Área 2 600 m²
En venta hay una parcela de 2600 m ² en Alanya, distrito de Gazipasha. En este sitio web no …
$450,445
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