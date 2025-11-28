Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Turquía
  3. Isparta
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Isparta, Turquía

Isparta
4
5 propiedades total found
De inversiones 405 m² en Kayi, Turquía
De inversiones 405 m²
Kayi, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
$11,13M
Propiedad comercial 45 m² en Isparta, Turquía
Propiedad comercial 45 m²
Isparta, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
$15,07M
Propiedad comercial 840 m² en Isparta, Turquía
Propiedad comercial 840 m²
Isparta, Turquía
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 840 m²
$34,78M
Propiedad comercial 1 m² en Gonen, Turquía
Propiedad comercial 1 m²
Gonen, Turquía
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 m²
$103,19M
Propiedad comercial 300 m² en Deregumu, Turquía
Propiedad comercial 300 m²
Deregumu, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
$9,74M
