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Locales comerciales en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Akdeniz
7
Yenisehir
7
19 propiedades total found
Oficina 149 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 149 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 149 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$373,422
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De inversiones 500 m² en Yenisehir, Turquía
De inversiones 500 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
Piso 1/1
$8,64M
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Tienda 300 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 300 m²
Akdeniz, Turquía
Área 300 m²
$17,44M
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TekceTekce
Oficina 90 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 90 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 90 m²
Número de plantas 7
Elegantes Oficinas en un Proyecto de Uso Mixto en una Ubicación Céntrica en Mersin Estas ofi…
$187,289
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Propiedad comercial 3 m² en Akdeniz, Turquía
Propiedad comercial 3 m²
Akdeniz, Turquía
Área 3 m²
$40,69M
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$684,204
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Producción 10 m² en Nacarli, Turquía
Producción 10 m²
Nacarli, Turquía
Área 10 m²
$110,45M
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Tienda 2 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 2 m²
Mezitli, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 1
$162,77M
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Oficina 115 m² en Tarso, Turquía
Oficina 115 m²
Tarso, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 115 m²
Número de plantas 15
Nuevas Oficinas en Venta en una Ubicación Estratégica en Mersin Tarsus Mersin Tarsus destaca…
$126,512
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Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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Tienda 195 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 195 m²
Akdeniz, Turquía
Área 195 m²
$15,99M
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Tienda 2 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 2 m²
Yenisehir, Turquía
Área 2 m²
$23,25M
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Hotel 876 m² en Akdeniz, Turquía
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turquía
Área 876 m²
$15,11M
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Tienda 135 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 135 m²
Mezitli, Turquía
Área 135 m²
$9,65M
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Tienda 140 m² en Karaisali, Turquía
Tienda 140 m²
Karaisali, Turquía
Área 140 m²
$6,98M
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Oficina 75 m² en Yenisehir, Turquía
Oficina 75 m²
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 75 m²
Número de plantas 5
Oficinas con Vista al Mar en Venta en la Prestigiosa Zona de Yenişehir Mersin, una de las pr…
$351,456
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Hotel 1 m² en Akdeniz, Turquía
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turquía
Área 1 m²
$40,69M
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Propiedad comercial 281 m² en Yenisehir, Turquía
Propiedad comercial 281 m²
Yenisehir, Turquía
Área 281 m²
$33,72M
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Propiedad comercial 115 m² en Tarso, Turquía
Propiedad comercial 115 m²
Tarso, Turquía
Área 115 m²
Número de plantas 14
ID MR 1110✅ Área: Tarso✅ Número de habitaciones: 2 + 1✅ Fecha límite: abril de 2023✅ Área br…
$91,985
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Tipos de propiedades en Provincia de Mersin

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