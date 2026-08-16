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Locales comerciales en venta en Región del Mar Negro, Turquía

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Artvin
3
Corum
4
10 propiedades total found
Propiedad comercial 700 m² en Altintas, Turquía
Propiedad comercial 700 m²
Altintas, Turquía
Área 700 m²
Esta propiedad comercial en venta está situada en el prestigioso distrito Aksu de Antalya. C…
$2,74M
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Tienda 77 m² en Rize, Turquía
Tienda 77 m²
Rize, Turquía
Área 77 m²
Piso 1
$4,01M
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Propiedad comercial 1 200 m² en Ortahisar, Turquía
Propiedad comercial 1 200 m²
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 28
Dormitorios 28
Área 1 200 m²
Número de plantas 3
Hotel en Venta a 3 km del Aeropuerto en Pelitli, Ortahisar El hotel está situado en Pelitli,…
$3,56M
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Propiedad comercial 700 m² en Altintas, Turquía
Propiedad comercial 700 m²
Altintas, Turquía
Área 700 m²
Esta propiedad comercial se encuentra en la zona de Altıntas de rápido crecimiento de Antaly…
$3,12M
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Propiedad comercial 78 m² en Ciftlikkoy, Turquía
Propiedad comercial 78 m²
Ciftlikkoy, Turquía
Dormitorios 1
Área 78 m²
Bienvenido a una experiencia excepcional en Mersin. Esta exquisita propiedad abarca 78 m2, o…
$254,839
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Propiedad comercial 404 m² en Cevizli, Turquía
Propiedad comercial 404 m²
Cevizli, Turquía
Área 404 m²
Estas oficinas premium se encuentran en Maltepe, istanbul, en el lado anatolio de la ciudad.…
$1,47M
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TekceTekce
Propiedad comercial 64 m² en Konakli, Turquía
Propiedad comercial 64 m²
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Inmobiliaria residenci…
$136,602
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Propiedad comercial 41 m² en Konakli, Turquía
Propiedad comercial 41 m²
Konakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
$304,165
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Propiedad comercial 30 m² en Konakli, Turquía
Propiedad comercial 30 m²
Konakli, Turquía
Habitaciones 1000
Dormitorios 1000
Área 30 m²
Piso 1/3
Para la inversión Lo que usted consigue: Bienes raíces comerciales con renta garantizada. …
$238,784
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Propiedad comercial 402 m² en Liman, Turquía
Propiedad comercial 402 m²
Liman, Turquía
Área 402 m²
Situado en una avenida bulliciosa en el barrio de Liman de Konyaaltı, Antalya, esta propieda…
$975,505
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