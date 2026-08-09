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Locales comerciales en venta en Dosemealti, Turquía

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5 propiedades total found
De inversiones 220 m² en Dagbeli, Turquía
De inversiones 220 m²
Dagbeli, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/3
$7,38M
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De inversiones 454 m² en Dosemealti, Turquía
De inversiones 454 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 454 m²
Piso 1/1
$59,29M
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Propiedad comercial 5 m² en Dosemealti, Turquía
Propiedad comercial 5 m²
Dosemealti, Turquía
Área 5 m²
$174,39M
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TekceTekce
Propiedad comercial 300 m² en Dosemealti, Turquía
Propiedad comercial 300 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
Número de plantas 4
$26,16M
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Propiedad comercial 400 m² en Dosemealti, Turquía
Propiedad comercial 400 m²
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
$24,30M
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