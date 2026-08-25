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Locales comerciales en venta en Beyoglu, Turquía

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10 propiedades total found
Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Número de plantas 9
Hotel boutique con vistas al Bósforo en Estambul Beyoğlu. El hotel boutique está situado en…
$7,49M
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Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429 611
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Propiedad comercial 850 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 850 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 24
Dormitorios 24
Área 850 m²
Número de plantas 4
Hotel con 24 Habitaciones a 50 m de la Calle Istiklal y del Hotel Pera Palace en Pera, Beyoğ…
$8,39M
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Propiedad comercial 2 000 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 2 000 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Área 2 000 m²
Número de plantas 8
Hotel con vistas al mar y a la ciudad en la avenida principal de la zona turística de Estamb…
$17,97M
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Hotel 330 m² en Beyoglu, Turquía
Hotel 330 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 330 m²
Situado en una de las zonas más icónicas y encantadoras de Estambul, Galata, esta propiedad …
$1,29M
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Propiedad comercial 1 650 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 1 650 m²
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 10
Área 1 650 m²
Situado en la vibrante y muy codiciada zona de Cihangir, Beyoglu, este hotel boutique ofrece…
$8,49M
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TekceTekce
De inversiones en Beyoglu, Turquía
De inversiones
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Piso 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846 240
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Oficina en Beyoglu, Turquía
Oficina
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967 425
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Propiedad comercial 200 m² en Beyoglu, Turquía
Propiedad comercial 200 m²
Beyoglu, Turquía
Dormitorios 10
Área 200 m²
Este hotel boutique listo para operar está situado en una calle principal bulliciosa en Ciha…
$2,53M
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Hotel 260 m² en Beyoglu, Turquía
Hotel 260 m²
Beyoglu, Turquía
Habitaciones 4
Área 260 m²
Número de plantas 5
El edificio está ubicado en la zona de Taksim en el centro de Estambul, rodeado de cafés, ti…
$1,80M
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