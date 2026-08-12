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Apartamentos con piscina en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
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Benidorm
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Alicante
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La Marina Baja
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260719104625La sala de inversiones de 21 m2 en Hilford La Torre se encuentra cerca …
$208,745
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Apartamento 1 habitación en Benidorm, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 2/2
Código 20260717105417Apartamento amueblado de 21 m2 en el aparthotel Hilford La Torre de cua…
$208,745
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Precioso apartamento en planta baja con piscina, zona de juegos y elegantes áreas verdes aja…
$269,307
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento
Villajoyosa, Španjolska
Área 127 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$503,660
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 99 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$466,408
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 2
Ático de lujo con gran terraza en la azotea e increíbles vistas al mar, piscinas, gimnasio y…
$426,043
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 5/5
Magnífico ático de playa con impresionantes vistas al mar, amplia terraza y piscina, ubicado…
$622,681
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Ático Ático 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 203 m²
Piso 5/5
Increíble ático con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas a…
$648,457
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Atractivo apartamento en planta media con terraza, piscina comunitaria y gimnasio situado ce…
$382,503
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Ático Ático 3 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con amplia azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al mar, s…
$477,810
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Ático Ático 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 4/4
Moderno ático de playa con una terraza en la azotea y una piscina comunitaria a solo 200 met…
$393,516
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Apartamento en Mutxamel, Španjolska
Apartamento
Mutxamel, Španjolska
Área 111 m²
Descubre la armoniosa fusión entre elegancia y modernidad en Bonalba Green, el lugar perfect…
$363,779
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Apartamento en San Juan de Alicante, Španjolska
Apartamento
San Juan de Alicante, Španjolska
Área 71 m²
Inmobiliaria Casamayor os presenta un exclusivo residencial de lujo, con todas las comodidad…
$434,670
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dúplex refinado en la planta baja con patio privado, acceso a la piscina y paseo marítimo, s…
$334,241
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Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 128 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$555,170
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Apartamento 5 habitaciones en Calpe, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/16
Apartamento de lujo en la playa con amplia terraza con vistas al mar situado en un complejo …
$878,427
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impresionantes vistas al …
$461,802
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Dolores, Španjolska
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Dolores, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Encantador apartamento en la planta baja con un pequeño jardín privado, terraza, piscina y a…
$321,285
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Apartamento 2 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1
Encantador apartamento en la playa de la ciudad con una acogedora terraza privada, piscina c…
$226,977
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Ático Ático en Alicante, Španjolska
Ático Ático
Alicante, Španjolska
Área 115 m²
Es el momento de dar el paso hacia el hogar que siempre has imaginado. Halar es un residenci…
$523,776
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Apartamento en Teulada, Španjolska
Apartamento
Teulada, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
$309,383
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Ático Ático 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/3
Ático moderno con gran terraza en la azotea, piscinas, parque infantil, pádel y alta segurid…
$371,276
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Ático Ático 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 2/2
Fantástica casa dúplex en planta alta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria y v…
$370,877
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Ático Ático 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Piso 4/4
Brillantes Luxuspenthouse mit Dachterrasse, privatem Pool und Parkplatz, gut mit dem Stadtze…
$479,492
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Apartamento 3 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1
Lujoso apartamento amueblado en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza y gimna…
$277,068
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Apartamento 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta media con gran terraza, piscina comunitaria, zona de spa y vis…
$275,354
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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Tipos de propiedades en Alicante

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