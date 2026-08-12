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Apartamentos en la montaña en venta en Alicante, Španjolska

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Torrevieja
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Benidorm
1362
Alicante
452
La Marina Baja
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114 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Número de plantas 3
Precioso apartamento en planta baja con piscina, zona de juegos y elegantes áreas verdes aja…
$269,307
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Apartamento 4 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Apartamento de lujo en un resort exclusivo con impresionantes vistas al mar. Sentirse rod…
$595,250
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Atractivo apartamento en la planta baja con jardín exterior, piscinas familiares y pista de …
$381,152
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$324,667
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Apartamento 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Dúplex refinado en la planta baja con patio privado, acceso a la piscina y paseo marítimo, s…
$334,241
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Apartamento 4 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 1/2
Apartamento moderno en planta media con gran terraza, piscina comunitaria, zona de spa y vis…
$275,354
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Apartamento 4 habitaciones en Santa Pola, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Santa Pola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 2/3
Impresionante casa dúplex en planta alta con gran terraza solarium, excelentes vistas al mar…
$358,306
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Apartamento 4 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 3/5
Fantástico apartamento con piscinas interior y exterior, gimnasio, spa y una gran terraza. …
$856,476
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Ático Ático 2 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Exclusivo ático de lujo en venta en Delfin Natura, una de las urbanizaciones más prestigiosa…
$1,38M
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Ático Ático 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 342 m²
Piso 4/4
Ático de lujo listo para entrar a vivir con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$2,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Apartamento moderno con amplia terraza, piscinas tipo resort y aparcamiento para bicicletas,…
$357,697
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Apartamento 3 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1
Apartamento luminoso con vistas al jardín, pistas de paddle tennis y zonas de juegos para ni…
$334,241
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Ático Ático 4 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 5/5
Impresionante ático con un gran solarium, gimnasio, club social ubicado en un residencial ce…
$460,018
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Ático Ático 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
Piso 1/1
Impresionante dúplex en la última planta con amplia terraza en la azotea, situado a tan solo…
$413,710
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/2
Impresionante apartamento en la planta media con gran terraza, piscina comunitaria, zona de …
$256,843
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/3
Precioso apartamento en planta intermedia con amplia terraza en la azotea, piscinas, zona de…
$345,592
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
La segunda fase de este exclusivo residencial, situado en Finestrat-Benidorm, ofrece viviend…
$502,718
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Apartamento 3 habitaciones en Denia, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Denia, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 3
Magnífico apartamento en planta baja cerca de la playa con amplio jardín privado y piscina c…
$361,432
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Apartamento 4 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 1/3
Apartamento moderno listo para entrar a vivir en planta intermedia con terraza y piscina com…
$397,621
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Apartamento 4 habitaciones en Benitachell, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Benitachell, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 3
Apartamentos Vistas al Mar en Benitchell Alicante Costa Blanca Explore estos espaciosos apar…
$675,296
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Nuevo proyecto en Sierra Cortina, la zona residencial más exclusiva de la Costa Blanca. Apar…
$511,554
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Ático Ático 4 habitaciones en Benidorm, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Benidorm, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Piso 24/25
Ático de alta gama listo para llave con gran terraza, una impresionante vista al mar y mucha…
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Moderno apartamento en planta baja con piscinas, gimnasio, spa y fantásticas vistas junto al…
$350,377
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Apartamento premium en planta baja con aparcamiento privado, gimnasio de diseño y comodidade…
$630,783
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Apartamento 4 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Casas de Lujo de 2 y 3 Dormitorios en Venta en Finestrat con Vistas Panorámicas Situado en F…
$509,058
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Apartamento 4 habitaciones en San Miguel de Salinas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Miguel de Salinas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en la planta baja con patio privado, elegante piscina en la azotea y zon…
$219,607
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Ático Ático 5 habitaciones en La Nucía, Španjolska
Ático Ático 5 habitaciones
La Nucía, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4/4
Impresionante ático moderno con amplia terraza en la azotea, piscina comunitaria y gimnasio,…
$608,908
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Apartamento 3 habitaciones en Alfaz del Pi, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alfaz del Pi, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 70 m²
Este espectacular complejo residencial de nueva construcción se situa en El Albir, una de la…
$627,816
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Apartamento 5 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Elegante apartamento en la planta baja con jardín privado y gran piscina comunitaria situada…
$389,125
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Apartamento 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Única oportunidad de adquirir una propiedad en un proyecto de obra nueva en Finestrat a prec…
$385,991
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Tipos de propiedades en Alicante

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