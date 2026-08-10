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Propiedades residenciales en venta en El Alacantí, Španjolska

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Alicante
513
Mutxamel
251
El Campello
96
San Juan de Alicante
58
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948 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Residencial de nueva construcción en Alicante, con vistas abiertas a la ciudad La c…
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 304 m²
Presentamos una CASA realmente única y especial en pleno centro de Muchamiel, situada junto …
$676,168
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Apartamento 1 habitacion en Alicante, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Alicante, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Ubicadas en la vibrante ciudad de Alicante (Alacant), estas exclusivas plantas bajas ofrecen…
$334,294
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 138 m²
Descripción del objeto: Situado en la encantadora ciudad de Mutxamel, este complejo residenc…
$379,397
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Nueva Promoción Residencial en Alicante con Vistas Abiertas Esta promoción supone u…
$336,139
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Ático Ático 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Este exclusivo complejo residencial ha sido diseñado para proporcionar comodidad, seguridad …
$542,090
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Descubre espacios encantadores en un entorno único. Un paseo por este complejo residencial s…
$367,558
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Casa 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 249 m²
Propiedad en Bonalba Green Descubra espacios acogedores en un entorno único. Un paseo por es…
$635,713
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Descubra Estela, un exclusivo complejo residencial de AEDAS Homes, que ofrece apartamentos c…
$336,928
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Apartamento 3 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubre un nuevo desarrollo exclusivo en Alicante con modernos apartamentos de 1, 2 y 3 dor…
$300,519
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Chalet en Mutxamel, Španjolska
Chalet
Mutxamel, Španjolska
Área 480 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este magnífico chalet a la venta en Muchamiel el cual dis…
$963,804
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Hotel habitación en 3 * hotel en AlicanteAl mar - 1.7 km Silencio Al aeropuerto - 12 km Sile…
$157,216
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ISIA
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Apartamento en Alicante, Španjolska
Apartamento
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$682,978
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$761,070
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Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Una exclusiva urbanización privada donde el lujo y la elegancia se conjugan en forma de vivi…
$748,386
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Nuevos apartamentos en una exclusiva zona residencial cerca de Alicante. Descubra un nuevo f…
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
En el corazón de San Blas Pau, Alicante, es este exclusivo complejo residencial. Su ubicació…
$507,415
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Nuevos apartamentos residenciales en un exclusivo complejo cerrado cerca de Alicante. Descub…
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Apartamentos Ecológicos de 2 y 3 Dormitorios con Piscina en Alicante Situados en una dinámic…
$363,455
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
Nuevo complejo residencial en Alicante con vistas abiertasCasas de nueva construcción en una…
$336,893
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Apartamento 2 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Le presentamos una atractiva opción residencial en San Blas Pau, Alicante. Situado en una zo…
$306,876
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Villa en Mutxamel, Španjolska
Villa
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Área 247 m²
Descripción del objeto: Imagina un hogar donde te despiertas todos los días con vistas al ma…
$631,377
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Adosado Adosado en Alicante, Španjolska
Adosado Adosado
Alicante, Španjolska
Área 416 m²
VILLAHERMOSA es un nuevo residencial ubicado en Vistahermosa Norte, una de las zonas más exc…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
El Campello, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1
Fantástico apartamento en planta media con piscina comunitaria, amplia terraza e impresionan…
$368,053
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Apartamento 3 habitaciones en El Campello, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
El Campello, Španjolska
Dormitorios 3
Área 125 m²
Apartamento luminoso de 125 m2 se encuentra en el complejo residencial Urbanización Mistral,…
$402,174
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Apartamento 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Propiedades en Bonalba Green Descubra espacios acogedores en un entorno único. Un paseo por …
$365,535
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Apartamento 4 habitaciones en Alicante, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Alicante, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 6/8
Brillante y acogedor apartamento en la planta media con trastero y garaje, situado en una zo…
$487,265
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex en Alicante, Španjolska
Dúplex
Alicante, Španjolska
Área 212 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta este exclusivo dúplex a la venta con vistas al mar en ave…
$895,642
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Casa 3 habitaciones en San Juan de Alicante, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Juan de Alicante, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Vida residencial exclusiva en San Juan. Descubra esta exclusiva promoción de 8 villas indepe…
$866,882
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mutxamel, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mutxamel, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ubicada en la encantadora localidad de Mutxamel, esta exclusiva colección de 14 adosados ofr…
$657,288
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Tipos de propiedades en El Alacantí

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en El Alacantí, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
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