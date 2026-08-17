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Propiedades residenciales en venta en San Vicente del Raspeig, Španjolska

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apartamentos
5
casas independientes
4
9 propiedades total found
Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 649 m²
Inmobiliaria Casamayor te presenta esta exclusiva villa situada en la calle Río Turia, en la…
$1,29M
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Villa en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Villa
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Dormitorios 7
Área 390 m²
Hermosa casa de campo en un lugar exclusivo que garantiza privacidad y tranquilidad.Con arqu…
$617,450
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Chalet en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Chalet
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Área 659 m²
Tenemos este exclusivo chalet a la venta en la zona de Los Girasoles, dispone de salón comed…
$854,637
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PROMOCION OBRA NUEVA EN SAN VICENTE, APARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 DORMITORIOS.Descubre este EN P…
$265,822
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este magnífico ático se encuentra en la codiciada zona de San Vicente del Raspeig, dentro de…
$358,685
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso de 3 habitaciones junto a la universidad – Amueblado, todo exterior y con patioSe vende…
$237,963
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 6 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 6 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Luxurious Three Bedroom Apartment in Alicante, Spain Welcome to your exquisite Mediterran…
$417,651
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Apartamento 4 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este impresionante piso en el corazón de San Vicente del Raspeig. Con una superfici…
$257,116
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Casa 5 habitaciones en San Vicente del Raspeig, Španjolska
Casa 5 habitaciones
San Vicente del Raspeig, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Fantástico chalet independiente con todas las comodidades, está ubicado en una de las mejore…
$522,357
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