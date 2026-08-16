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Propiedades residenciales en venta en Guardamar del Segura, Španjolska

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apartamentos
637
casas independientes
62
699 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$342,299
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más buscadas del …
$174,842
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Ático Ático 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$434,531
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$535,987
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$356,134
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Ático Ático 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$434,531
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$342,299
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Descubre este encantador bungalow de planta baja que te cautivará a primera vista. Con dos d…
$183,921
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva promoción…
$356,134
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Apartamentos y adosados de obra nueva en El Raso (Guardamar del Segura) Exclusiva p…
$535,987
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Casa 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Descubra esta hermosa casa de campo independiente situada en la prestigiosa zona residencial…
$404,858
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Apartamento en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento
Guardamar del Segura, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Vive en el corazón de Guardamar del Segura (Alicante), en una de las zonas más deseadas del …
$184,074
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Descubra una nueva oferta residencial en Guardamar del Segura, provincia de Alicante, que of…
$352,532
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
En la zona privilegiada de la ciudad de Guardamar del Segura se ofrecen nuevos apartamentos …
$322,480
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Estamos encantados de presentar un nuevo y emocionante proyecto situado en la vibrante zona …
$263,532
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
En la encantadora ciudad de Guardamar del Segura se presenta un nuevo complejo residencial c…
$635,135
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Ático Ático 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este exclusivo residencial ofre…
$397,832
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en la prestigiosa zona más deseable de Guardamar del Segura. Esta destacada construc…
$393,220
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descubra un nuevo edificio exclusivo en Guardamar del Segura, un lugar donde la tranquilidad…
$410,324
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
En el corazón de Guardamar del Segura se encuentra un exclusivo complejo residencial de apar…
$468,116
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este conjunto residencial ofrec…
$265,221
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
En el corazón de Guardamar del Segura se encuentra una nueva promoción residencial exclusiva…
$468,116
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Ático Ático 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Guardamar del Segura, este conjunto residencial ofrec…
$288,284
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Frente al Río Segura y cerca del Puerto Deportivo y playa de Guardamar. El residencial t…
$344,788
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
En el corazón de Guardamar del Segura hay una nueva promoción residencial exclusiva de apart…
$618,376
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Apartamento 2 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial en la Costa Blanca, el lugar perfecto para aquell…
$343,285
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Ático Ático 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamentos de nueva construcción con licencia turística y vistas a la laguna en El Raso, G…
$291,192
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamentos de nueva construcción en el centro de Guardamar del Segura, Costa Blanca &#…
$456,049
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 103 m²
La urbanización de El Raso en Guardamar del Segura, Alicante, ofrece un complejo residencial…
$329,973
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Apartamento 3 habitaciones en Guardamar del Segura, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Guardamar del Segura, Španjolska
Dormitorios 3
Área 91 m²
Nuevo apartamento con vistas al río en Guardamar del SeguraComplejo residencial exclusivo de…
$739,496
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