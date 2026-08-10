Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Villajoyosa
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Villajoyosa, Španjolska

;
apartamentos
673
casas independientes
46
719 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Explore una exclusiva promoción de la propiedad donde cada día comienza con el sol y una bri…
$461,181
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/5
Código 20260728160921Apartamento de tres dormitorios 2B con dos dormitorios separados se enc…
$364,915
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 3/5
Código 20260728161808El apartamento tipo B de 72,99 m2 está situado en el tercer piso de NŌA…
$383,161
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Código 20260727173849Apartamento familiar tipo A en venta en la primera planta del nuevo com…
$371,506
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Cala de Finestrat, en la Costa Blanca…
$487,476
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 4/5
Código 20260728162247Apartamento de tres dormitorios en la cuarta planta del complejo NŌ Vil…
$402,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 3/5
Código 20260728091452Un moderno apartamento de tres dormitorios en el tercer piso de NA Vill…
$409,586
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 1/5
Código 20260728102749Venta tipo B apartamento de 72,99 m2 en la primera planta de NŌA Villaj…
$347,538
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/5
Código 20260727175221El apartamento de 75,24 m2 está situado en la segunda planta de la casa…
$390,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 4 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 4/5
Código 20260728093743Tipo espacioso Un apartamento se encuentra en la cuarta planta del comp…
$430,065
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Dmd consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un exclusi…
$837,986
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Hoyos, se presenta un nuevo y …
$543,246
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Ubicado en la encantadora localidad de Villajoyosa, este exclusivo conjunto residencial ofre…
$409,363
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 133 m²
Descubra un nuevo complejo residencial en Villajoyos - una oportunidad única para vivir en u…
$766,284
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Área 95 m²
Resort de lujo en Villajoyos - un paraíso en la costa del marDescubre un complejo residencia…
$441,278
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Vive en la Costa Blanca a un paso del mar. A sólo 1 km de la playa de Cala de Finestrat es …
$433,441
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Área 69 m²
Resort de lujo en Villajoyos - un paraíso en la costa del marDescubre un complejo residencia…
$457,708
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 6
Presentamos un moderno apartamento de 58 m2 en un nuevo complejo cerrado del desarrollador e…
$287,805
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Este exclusivo complejo residencial se encuentra en La Cala de Finestrat, en la Costa Blanca…
$446,155
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
APARTAMENTOS DE OBRA NUEVA EN EL CENTRO DE VILLAJOYOSA Promoción de apartamentos de…
$924,359
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Vive junto al Mediterráneo en tu nueva casa en La Villajoyosa. Descubra un proyecto exclusi…
$387,207
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Vive en la Costa Blanca a un paso del mar. A sólo 1 km de la playa de Cala de Finestrat es …
$403,389
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial donde cada día comienza con la luz solar y las br…
$673,856
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Njoy villajoyosa es un exclusivo proyecto boutique situado en primera línea del mar, frente …
$503,416
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un nuevo e…
$583,700
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Hoyosa, ofrece una inversión inmo…
$485,454
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
El período de reserva previa está abierto: ¡aproveche la oportunidad de comprar las mejores …
$572,142
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Villajoyosa, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
En Alicante, en la pintoresca ciudad de La Villajoyosa / Vila Joyosa, se presenta un exclusi…
$414,947
Dejar una solicitud
Ático Ático en Villajoyosa, Španjolska
Ático Ático
Villajoyosa, Španjolska
Área 102 m²
Orizonne, un exclusivo residencial de obra nueva ubicado en Playa del Torres, Villajoyosa, u…
$445,281
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Villajoyosa, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Ubicado en la encantadora localidad de La Vila Joiosa, este conjunto residencial ofrece una …
$366,697
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir