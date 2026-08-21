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Propiedades residenciales en venta en Altea, Španjolska

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apartamentos
51
casas independientes
194
245 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 470 m²
Venta de una villa moderna con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, Altea y Benidorm. Sit…
$7,58M
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Casa 1 habitación en Altea, Španjolska
Casa 1 habitación
Altea, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
No es solo un apartamento en Altea La Vella. Situado en el tranquilo complejo residencial Pa…
$288 353
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 91 m²
Este apartamento en el popular complejo residencial Altea la Nova se encuentra a sólo 1 km d…
$399 028
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Con una combinación perfecta de privacidad, entorno natural y confort moderno, esta elegante…
$882 171
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Preciosa villa de nueva construcción situado en la pr…
$2,43M
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Le presentamos una propiedad única en la zona codiciada de Altea: un nuevo edificio exclusiv…
$1,02M
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TekceTekce
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
¡Oportunidad única – Bungalow 325.000 € – la propiedad más económica en Altea Hills, Alicant…
$377 202
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Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 410 m²
Situado en la exclusiva zona de Altea, esta elegante villa combina arquitectura moderna, vis…
$3,11M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 413 m²
Este chalet tiene dos plantas. En la planta principal se encuentran dos amplios dormito…
$979 410
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 306 m²
Propiedad mediterránea en Blanc Altea Homes, Blanc Altea 10, una villa que destaca por su lu…
$1,27M
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Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 410 m²
Situado en la exclusiva zona de Altea, esta elegante villa combina arquitectura moderna, vis…
$3,11M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Villa superior con piscina privada, jardín, amplias terrazas y sorprendentes vistas panorámi…
$1,91M
VAT
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 191 m²
Número de plantas 2
Impresionante Villa Sa Roqueta con diseño moderno con impresionantes vistas al mar. Viviendo…
$1,91M
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Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 494 m²
En la pintoresca ciudad de Altea en el norte de Costa Blanca se presenta una impresionante v…
$2,72M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Villa de lujo contemporánea con vistas panorámicas al mar en Altea Hills, Costa Blanca Norte…
$3,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Altea, Španjolska
Dormitorios 2
Área 86 m²
Este apartamento de primera línea ofrece vistas espectaculares del mar y la ciudad de Altea.…
$349 716
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Área 630 m²
Situado en una de las zonas más prestigiosas de Altea, esta impresionante villa ofrece el eq…
$2,34M
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Villa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 4
Excepcional villa de 4 dormitorios con arquitectura distintiva y atributos premium en Altea …
$2,43M
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Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
Sumérgete en lujo en esta impresionante villa estratégicamente situada junto al campo de gol…
$3,24M
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Casa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 224 m²
Número de plantas 3
Presentamos una lujosa villa con impresionantes vistas al mar y las montañas en la ciudad de…
$2,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 339 m²
Un exclusivo ático en Altea con espectaculares vistas panorámicas del Golfo de Altea y el Ma…
$981 310
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Casa 5 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 3
Impresionante Villa Noruega con diseño moderno con impresionantes vistas al mar. Viviendo en…
$3,06M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
VILLA DE LUJO DE OBRA NUEVA EN ALTEA Villa de lujo de nueva construcción situada en Al…
$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Número de plantas 1
Presentamos un amplio apartamento en una urbanización cerrada en la ciudad de Mascarat. El a…
$346 753
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Casa 8 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 200 m²
Piso 1/1
Magnífica villa con impresionantes vistas del mar y las montañas en la ciudad de Altea. El p…
$4,62M
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 374 m²
Azure Altea Homes 2, exclusivas villas de lujo en Altea, proyectos únicos y personalizados, …
$2,22M
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Casa 6 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 560 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa exclusiva ubicada en Altea Hills, una zona residencial de élite conocida por…
$1,80M
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Apartamento 3 habitaciones en Altea, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Descubre el lujo y la sostenibilidad en Viva Altea Beach, un proyecto inmobiliario exclusivo…
$551 377
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Villa en Altea, Španjolska
Villa
Altea, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Una impresionante villa de lujo ubicada en la hermosa localidad de Altea, en la Costa Blanca…
$1,90M
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Casa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Número de plantas 2
Magnífica villa con impresionantes vistas del mar y las montañas en la ciudad de Altea. El p…
$913 115
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